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Universitario analiza fichaje de campeón en España para convertirse en su nuevo DT: "Avanzando"
Universitario analiza perfiles para contratar a un nuevo entrenador y se conoció que están interesados en un técnico que logró conquistar la gloria en el fútbol español.
Recientemente, Franco Velazco confirmó que Universitario está en la búsqueda de un nuevo entrenador para reemplazar a Jorge Araujo y liderar al equipo rumbo al título de la Liga 1 2026. En esa línea, se reveló que los cremas analizan contratar a un técnico que salió campeón en numerosos países, entre ellos, España.
Universitario analiza fichaje de campeón en España como su DT
Los cremas no la han pasado nada bien en este inicio de la temporada, por lo que buscan un nuevo DT que encabece el proyecto de cara a conseguir el tetracampeonato. En ese sentido, durante el programa 'Hablemos de MAX', Gustavo Peralta sorprendió al revelar que Universitario analiza contratar al técnico Martín Lasarte.
Según indicó el periodista deportivo, el estratega uruguayo es uno de los nombres que están en la carpeta de la dirección deportiva de la ‘U’, aunque no se trata de la primera alternativa. Sin embargo, dejó entrever que avanzan en esa posibilidad.
Video: Hablemos de MAX
"Nuestro compañero Wilmer Robles habló con Martín Lasarte y le dijo que no había tenido ningún contacto de la 'U', pero está atento a que lo llamen. Lo que sé es que la 'U' ha puesto su nombre en carpeta, no es plan A. Hay un plan A y B porque lo de Bustos no avanza. Creo que están avanzando"
Del mismo modo, Peralta reveló que su colega Wilmer Robles conversó con Martín Lasarte y fue claro al indicar que, por el momento, no ha habido ningún contacto. No obstante, el entrenador está atento a cualquier llamado de Universitario.
Martín Lasarte fue campeón en el fútbol español
Martín Lasarte es uno de los técnicos más reconocidos del fútbol sudamericano y ha dirigido a destacados equipos como Nacional de Uruguay, U de Chile, Millonarios, así como la selección chilena. No obstante, una de sus hazañas fue con la Real Sociedad de España, donde fue artífice de que el equipo consiguiera el título de la Segunda División de España en 2010, con lo que devolvió a un histórico a la máxima categoría.
Martín Lasarte es una opción para asumir la dirección técnica de Universitario
¿Qué títulos ha logrado Martín Lasarte?
A lo largo de su carrera, Martín Lasarte ha conseguido un envidiable palmarés. Estos son sus títulos:
- Liga de Uruguay (2005, 2006, 2016) | Club Nacional
- Supercopa de Uruguay (2025) | Club Nacional
- Segunda División de España (2010) | Real Sociedad
- Liga Chilena (2014) | U de Chile
- Copa de Chile (2015) | U de Chile
- Supercopa de Chile (2015) | U de Chile
- Campeón de Egipto (2019) | Al Ahly
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