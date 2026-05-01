José Carabalí sorprende al llenar de elogios a futbolista de Alianza Lima: "Velocidad y fuerza"

Alianza Lima depende de sí mismo para consagrarse con el título del Torneo Apertura 2026, mientras que Universitario, su clásico rival, está prácticamente fuera de la pelea por el primer campeonato del año. Sin embargo, la rivalidad entre ambos elencos no impidió que José Carabalí, una figura de los cremas, destacara las cualidades de un importante jugador blanquiazul.

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José Carabalí llenó de elogios a futbolista de Alianza Lima

Durante una entrevista con el programa PBO Campeonísimo, José Carabalí fue consultado sobre si se considera más rápido que Eryc Castillo, extremo de Alianza Lima que destaca por su velocidad y desequilibrio, siendo uno de los más destacados de su equipo.

El carrilero de Universitario evitó compararse directamente, ya que señaló que nunca se han enfrentado en un mano a mano, aunque no dudó en resaltar las cualidades de la ‘Culebra’, a quien calificó como un jugador veloz y con gran potencia física.

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"En realidad no hemos corrido, así como que no nos hemos encontrado realmente mano a mano o que hemos corrido una pelota y que se pueda ver eso. Pero él (Eryc Castillo) tiene velocidad, es fuerte también. Bueno, que yo casi no soy muy fuerte, pero bueno, la verdad no te podría decir si él o yo, pero en realidad, él tiene mucha velocidad y es fuerte, que eso le ayuda más también", señaló.

Seguido a ello, José Carabalí señaló que la mayor virtud de Castillo es su fuerza, ya que, combinada con su rapidez, lo vuelve muy difícil de marcar. “Creo que la fuerza que él tiene le ayuda muchísimo más porque con la velocidad que tiene es muy difícil pararlo", acotó.

Las declaraciones del carrilero de la 'U' sorprendieron a más de uno, considerando que se trata de un jugador del eterno rival. No obstante, también destaca que, pese a ello, reconozca las virtudes de su compatriota.

Alianza Lima se encamina al título del Torneo Apertura

Los ‘íntimos’ vienen logrando una gran cantidad de victorias en los últimos partidos, lo que los ha llevado a ubicarse en el liderato del Torneo Apertura por encima de Los Chankas gracias a su diferencia de goles. A falta de cuatro jornadas, Alianza Lima solo necesita ganar para quedarse con el título.