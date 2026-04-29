Presidente de Millonarios habló sobre posible salida de Fabián Bustos a la 'U': "Me han..."
El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, habló sobre la posible salida de Fabián Bustos para dirigir Universitario en Perú.
Recientemente comenzó el rumor del posible regreso de Fabián Bustos a Universitario de Deportes, a raíz de la salida de Javier Rabanal por malos resultados. En ese sentido, Enrique Camacho, presidente de Millonarios, se refirió a esta posibilidad, ya que el argentino es actualmente entrenador de su club. ¿Qué dijo?
Como se sabe, el estratega albiceleste era una de las principales alternativas para la hinchada debido a que conoce muy bien al equipo e incluso lo sacó campeón de la Liga 1 en 2024. No obstante, todo apunta a que su retorno es imposible, al menos por el momento.
"No conozco ningún tipo de interés en ese sentido. De ningún equipo (Universitario) del Perú me han contactado al respecto. El profesor (Fabián Bustos) es y seguirá siendo el técnico de Millonarios", indicó Enrique Camacho para TV Perú, dejando en claro que Fabián Bustos seguirá en Colombia.
Con ello, Universitario de Deportes deberá seguir buscando un nuevo director técnico para lo que resta de la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026, ya que todo apunta a que Jorge Araujo tiene las horas contadas como entrenador interino del primer equipo.
Trayectoria de Fabián Bustos
Estos han sido sus clubes:
- Manta
- Deportivo Quito
- Imbabura
- Técnico Universitario
- LDU Portoviejo
- Delfín
- Barcelona
- Santos
- América Mineiro
- Universitario
- Olimpia
- Millonarios
