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Universitario sorprende y avanza con la firma de exjugador de Tigre de Argentina: "Prioridad"
Universitario trabaja en armar un equipazo con la mira puesta en ganar el Torneo Clausura y consagrarse en la Liga 1, por lo que ya avanza en la firma de un exjugador de Tigre.
Universitario de Deportes no atraviesa su mejor momento en la temporada y, tras quedar fuera de la pelea por el Apertura, centra su atención en conquistar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Para ello, el club busca asegurar a los mejores jugadores y se conoció que ya avanza con la firma de un exjugador de Tigre de Argentina.
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Universitario avanza con la firma de exjugador de Tigre de Argentina
Uno de los jugadores que ha cumplido con las expectativas en el cuadro crema es Caín Fara. El defensa se consolidó desde el primer día como titular y se ha ganado a pulso el cariño de los hinchas. En ese sentido, se reveló que en Universitario ya decidieron ofrecerle una extensión de contrato.
La noticia fue revelada por el periodista Gustavo Peralta en el programa 'Hablemos de MAX', donde indicó que el contrato actual del futbolista argentino es hasta diciembre. Sin embargo, antes de la salida de Álvaro Barco del club ya se había empezado a gestionar una renovación. Por ello, decidieron ejecutar una cláusula para asegurar al futbolista.
Video: Hablemos de MAX.
"Caín Fara tiene contrato hasta diciembre, hay clubes que han preguntado. Sin embargo, con Álvaro Barco se había avanzado el presupuestado para una renovación. Entendemos que el contrato de Caín Fara tiene una clausula de prioridad y la 'U' va a hacer uso de ella", informó el mencionado comunicador.
Del mismo modo, Peralta reveló que esta cláusula no está condicionada a minutos jugados u otros factores, por lo que el club la hará efectiva sin inconvenientes. Asimismo, recalcó que el defensa está muy contento en el plantel.
"Básicamente es prioridad, no tiene nada que ver con minutos jugados, para que la 'U' decida extender el contrato y la 'U' lo va a hacer. Es un gran jugador y hay clubes preguntando por él. Fara está feliz en Universitario", indicó.
Cain Fara se perfila a renovar contrato con Universitario
Caín Fara y su paso en Tigre de Argentina
Caín Fara ha tenido una gran trayectoria en el fútbol ecuatoriano y argentino; precisamente, en este último logró defender la camiseta de Tigre de Argentina en la temporada 2021, cuando llegó a mediados de año. Sin embargo, no logró consolidarse en el equipo y quedó relegado del once titular. En su paso, solo pudo jugar 103 minutos en cinco partidos y se fue apenas cinco meses después de su llegada.
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