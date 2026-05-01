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Tabla del Grupo A de la Libertadores tras la derrota de Cusco

DT de Sporting Cristal reveló si van a priorizar la Copa Libertadores sobre la Liga 1: "Tenemos que..."

El brasileño Zé Ricardo dejó contundentes declaraciones sobre lo que hará Sporting Cristal en ambos torneos: pues en la Copa lucha por los octavos de final y en el Apertura, está fuera de carrera.

Gary Huaman
Zé Ricardo habló sobre la realidad de Sporting Cristal en la Liga 1 y Libertadores.
Zé Ricardo habló sobre la realidad de Sporting Cristal en la Liga 1 y Libertadores. | Foto: composición Líbero/Melissa Landa
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Sporting Cristal vive dos realidades completamente distintas: mientras en la Copa Libertadores se encuentra puntero y con muchas opciones de avanzar a los octavos de final, en la Liga 1 está prácticamente fuera de la pelea por el Torneo Apertura y se encuentra ubicado en los últimos lugares de la tabla de posiciones. En ese sentido, el estratega Zé Ricardo fue consultado sobre si van a priorizar la competencia internacional por encima de la peruana.

Palmeiras perdió el primer lugar del grupo F de la Copa Libertadores por Sporting Cristal.

PUEDES VER: Prensa brasileña y su reacción al ver que Cristal superó a Palmeiras en la tabla: "Equipo peruano"

Recordemos que este fin de semana, Sporting Cristal jugará contra Cusco FC en el Alberto Gallardo, precisamente el domingo 3 de mayo, y el próximo martes 5 chocará contra Palmeiras en el Alejandro Villanueva.

Ante este panorama, el entrenador Zé Ricardo señaló que no van a priorizar la Copa Libertadores por encima de la Liga 1 y que asumirá ambos encuentros con mucha responsabilidad.

Son dos partidos muy difíciles, tenemos la ilusión de hacer las dos bien”, empezó declarando el brasileño. Luego, añadió: “Entendemos que los dos partidos son muy importantes, porque después la derrota en la Liga 1, tenemos que darle una respuesta a nuestra hinchada, a nuestra gente, a nosotros mismos y por eso entendemos que el partido del domingo es muy importante también”.

Seguramente el partido con Palmeiras va a ser un sentimiento especial, porque si logramos 3 puntos, estaremos encaminados en la Copa Libertadores, por eso estamos trabajando bien con todo el departamento físico para llegar bien”, señaló Zé Ricardo.

¿Cómo marcha Sporting Cristal en la Copa Libertadores y Liga 1?

En cuanto al Torneo Apertura, Sporting Cristal está ubicado en la casilla 11 de 18 equipos con tan solo 14 puntos, dos más que el último club que perdería la categoría.

En cambio, en la Copa Libertadores, a falta de tres partidos para que acabe la fase de grupos, los rimenses están en el primer lugar con seis puntos, uno más que Palmeiras, dos más que Cerro Porteño y cinco más que Junior de Barranquilla.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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