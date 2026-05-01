¿Felipe Vizeu seguirá en Sporting Cristal tras no cumplir las expectativas de los hinchas?

La temporada 2026 de Sporting Cristal desató una serie de comentarios. Si bien son líderes en su grupo en la Copa Libertadores, en la Liga 1 están lejos de los primeros lugares. Uno de los jugadores cuestionados por los hinchas celestes es Felipe Vizeu.

¿Felipe Vizeu seguirá en Sporting Cristal?

Felipe Vizeu tiene contrato hasta finales de 2026. El delantero brasileño es criticado por los fanáticos; incluso, algunos piden su salida por bajo rendimiento. ¿Ese pensamiento es compartido por los directivos? Te contamos.

En una entrevista con Fútbol Como Cancha, Gustavo Zevallos, director deportivo del cuadro celeste, indicó que le renovaría al exjugador de Flamengo.

"Tengo las mejores referencias de ambos (Vizeu y González) y estaría encantado (renovarles)", expresó Zevallos. Como era de esperarse, los fanáticos mostraron su malestar por la posición del directivo.

Felipe Vizeu llegó a Sporting Cristal como su flamante delantero.

Como se sabe, Sporting Cristal tiene un cupo de extranjero y puede reemplazar a dos foráneos. Por ahora, desde la tienda celeste indican que están mentalizados en cerrar bien el primer semestre del año y, en su momento, analizarán opciones.