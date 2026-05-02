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Alianza Lima vs CD Moquegua por Torneo Apertura 2026

Tiene nacionalidad española, jugó el Mundial y quiere ser campeón de la Liga 1 con Alianza Lima

Un futbolista español se ganó a la hinchada de Alianza Lima debido a que quiere salir campeón de la Liga 1 2026. Te contamos quién es.

Francisco Esteves
Mundialista español quiere salir campeón con Alianza Lima.
Mundialista español quiere salir campeón con Alianza Lima. | Foto: Alianza Lima - X.
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Alianza Lima quiere salir campeón de la Liga 1 este 2026, para así acabar con la hegemonía de Universitario. Por ello, un futbolista español sumamente conocido dio la hora y quiere llevarse el título nacional con los blanquiazules, generando gran emoción entre los hinchas alrededor del mundo.

Álex Valera habló sobre Universitario.

PUEDES VER: Valera dio firme comentario sobre el objetivo de Universitario en el Apertura: "Solo nos queda..."

Nos referimos a Luis Advíncula, quien llegó a Matute esta temporada procedente de Boca Juniors y causó una enorme cantidad de comentarios. El mundialista con la selección peruana ahora es pieza clave para Pablo Guede y titular indiscutible cada fin de semana en el Torneo Apertura.

Por ello, el lateral quiere salir campeón de la Liga 1 2026 con Alianza Lima y en su momento aseguró que se sentía muy feliz de haber llegado a La Victoria. Recordemos que toda su familia es hincha blanquiazul e incluso él mismo contó que cuando desde niño era el club de sus amores.

Alianza Lima, Liga 1, Luis Advíncula

Luis Advíncula quiere salir campeón con Alianza Lima.

Luis Advíncula es español

Pese a que nació en Perú, Luis Advíncula cuenta con nacionalidad española por una razón sumamente importante, y es que la obtuvo cuando se encontraba jugando para el Rayo Vallecano. Esto lo hizo con el objetivo de no ocupar plaza de extranjero en LaLiga.

No obstante, el lateral de Alianza Lima no puede jugar para España en ningún torneo, ya que por reglamento FIFA únicamente puede defender la camiseta de la selección peruana a lo largo de su carrera profesional.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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