Fue campeón en Ecuador, tiene contrato con Alianza y ahora es elogiado en Liga 1:" Determinante"

Alianza Lima está concentrado en seguir obteniendo victorias en el Torneo Apertura y mantenerse firme en su lucha por el título. Los blanquiazules tienen la obligación de conquistar la Liga 1 2026 y, para ello, ficharon a numerosos jugadores esta temporada. Precisamente, uno de ellos es reconocido por conquistar el fútbol ecuatoriano y ahora acaba de destacar por su desempeño con los íntimos.

Nos referimos a Eryc Castillo. El extremo ecuatoriano sigue siendo uno de los jugadores más destacados de la escuadra blanquiazul en esta temporada y se perfila a seguir siendo determinante. Precisamente, la ‘Culebra’ ha sido vital en las últimas victorias de Alianza Lima y ahora recibió un reconocimiento.

Resulta que la Liga 1 ha decidido otorgarle al atacante el premio al mejor jugador de abril por su desempeño en el Torneo Apertura, resaltando la cantidad de goles que ha conseguido.

Eryc Castillo fue reconocido como el mejor jugador del mes de abril en la Liga 1

“Eryc Castillo fue elegido como el Jugador del mes en la Liga 1. El atacante de Alianza Lima fue determinante en la ofensiva tras marcar 5 goles”, fue el mensaje que publicó la competición en sus cuentas oficiales de redes sociales, acompañado de una gráfica de sus estadísticas.

Este reconocimiento es un premio al gran rendimiento que ha mostrado Castillo en el primer tramo de la temporada y le dará una motivación extra en la recta final del Torneo Apertura, donde Alianza Lima pelea el título.

Eryc Castillo es el goleador de Alianza Lima

La 'Culebra' atraviesa una de sus mejores rachas y es un indiscutible en el esquema de Pablo Guede. El ecuatoriano ha disputado 13 partidos en la temporada y ha logrado consagrarse como el máximo anotador del equipo con siete goles. Además, registra cuatro asistencias, una prueba de su importancia en el campo.

Eryc Castillo y su paso por el fútbol ecuatoriano

Eryc Castillo inició su carrera deportiva en Ecuador, cuando integró las filas de las divisiones menores de Independiente del Valle. Posteriormente, el atacante fue comprado por Barcelona SC en la temporada 2014, donde recién adquirió protagonismo en la siguiente campaña y logró quedarse en el equipo hasta 2018. En las filas del 'Ídolo del Astillero' logró consagrarse como campeón de la Liga Pro de Ecuador en 2016.