Firmó con Alianza Lima hasta 2028, pero fue contactado por clubes de la MLS, México y Argentina

Alianza Lima tiene un plantel sumamente competitivo con el fin de conquistar el título de la Liga 1 2026 y romper su sequía de títulos. Gracias a sus fichajes y renovaciones, los blanquiazules han logrado posicionarse como líderes del Torneo Apertura. Sin embargo, se conoció que uno de sus jugadores más destacados ha sido contactado por clubes del extranjero.

Firmó con Alianza Lima hasta 2028, pero suena en clubes de la MLS, México y Argentina

La dirección deportiva de Alianza Lima centró parte de su planificación en asegurar la continuidad de sus principales figuras, entre ellas Eryc Castillo. El extremo ecuatoriano renovó recientemente su vínculo con el club hasta finales de 2028 y actualmente es una de las grandes estrellas del plantel.

En ese contexto, Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que el gran rendimiento de la ‘Culebra’ ha despertado interés en distintos mercados internacionales. En concreto, clubes de la MLS, México y Argentina ya realizaron los primeros contactos para conocer la situación contractual del futbolista y están pendientes de su desempeño en la Liga 1.

Eryc Castillo fue contactado por clubes de la MLS, México y Argentina.

El atacante de 31 años se ha convertido en una pieza determinante dentro del esquema de Pablo Guede, por lo que no es la primera vez que aparece en la órbita de otros equipos. Ante ello, la directiva blanquiazul ha tomado la decisión de tasar su pase en 2 millones de dólares para negociar una eventual transferencia.

En caso de que alguna institución decida poner esa cifra sobre la mesa, Alianza Lima no pondrá trabas en las negociaciones, con la intención de generar un importante ingreso económico para el club y, al mismo tiempo, recompensar el destacado rendimiento de Eryc Castillo.

De momento, aún no se ha producido una oferta en concreto para hacerse con los servicios de la ‘Culebra’, por lo que se mantiene concentrado al 100 % en seguir destacando en el fútbol peruano.

Números de Eryc Castillo con Alianza Lima en este 2026

Eryc Castillo es uno de los jugadores más destacados de esta temporada con Alianza Lima y es habitual titular en la zona ofensiva. El atacante ecuatoriano suma 13 partidos con la camiseta de los íntimos, en los que ha conseguido marcar siete goles y dar cuatro asistencias. Estas cifras lo colocan como el máximo goleador y el futbolista más influyente del plantel en la Liga 1.