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Hansi Flick conmovido tras salir campeón con Barcelona en el día que falleció su papá: "Nunca..."

El entrenador del Barcelona tuvo un duro golpe al perder a su papá horas antes que empiece el partido ante el Real Madrid y se mostró muy conmovido al final del encuentro.

Gary Huaman
Hansi Flick se pronunció tras la sensible partida de su papá.
Hansi Flick se pronunció tras la sensible partida de su papá. | Foto: composición Líbero
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Barcelona venció 2-0 al Real Madrid y se coronó campeón de LaLiga 2025-26, con lo que alcanzó su título liguero número 29 en su historia en un día que estuvo marcado no solo por las celebraciones, sino también por el dolor. Sucede que, horas antes de que empezara el clásico, el entrenador Hansi Flick sufrió la sensible partida de su padre.

Marcus Rashford anotó el 1-0 del Barcelona ante el Real Madrid.

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Hansi Flick se pronunció sobre el fallecimiento de su padre

Pese a ello, el entrenador alemán estuvo presente en la zona técnica junto a sus dirigidos, dirigió el clásico ante el Real Madrid y celebró junto a todos sus futbolistas el título de la temporada. Al final del encuentro, Hansi Flick dejó unas conmovedoras palabras.

Nunca olvidaré este día. Amo a estos jugadores, amo a este equipo, los aficionados son fantásticos… ha sido un día difícil para mí”, empezó diciendo un conmovido Hansi Flick, con los ojos llorosos, en diálogo con el canal oficial de LaLiga.

Hansi Flick conmovido tras el final del clásico.

Hansi Flick conmovido tras el final del clásico.

Antes de este momento, el entrenador alemán fue cargado por todo el plantel del FC Barcelona y ‘voló’ por los aires incontables veces. Además, tras cada gol anotado, los futbolistas fueron a celebrarlo con su estratega.

Uno de los que decidió pronunciarse fue Pedri, quien le dedicó este triunfo al padre fallecido del alemán: “Este título de La Liga está dedicado a Hansi Flick y a la pérdida que tuvo hoy. Que su padre descanse en paz. Esto es por el padre de Flick, en el cielo”.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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