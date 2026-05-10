Hansi Flick conmovido tras salir campeón con Barcelona en el día que falleció su papá: "Nunca..."

Barcelona venció 2-0 al Real Madrid y se coronó campeón de LaLiga 2025-26, con lo que alcanzó su título liguero número 29 en su historia en un día que estuvo marcado no solo por las celebraciones, sino también por el dolor. Sucede que, horas antes de que empezara el clásico, el entrenador Hansi Flick sufrió la sensible partida de su padre.

Hansi Flick se pronunció sobre el fallecimiento de su padre

Pese a ello, el entrenador alemán estuvo presente en la zona técnica junto a sus dirigidos, dirigió el clásico ante el Real Madrid y celebró junto a todos sus futbolistas el título de la temporada. Al final del encuentro, Hansi Flick dejó unas conmovedoras palabras.

“Nunca olvidaré este día. Amo a estos jugadores, amo a este equipo, los aficionados son fantásticos… ha sido un día difícil para mí”, empezó diciendo un conmovido Hansi Flick, con los ojos llorosos, en diálogo con el canal oficial de LaLiga.

Hansi Flick conmovido tras el final del clásico.

Antes de este momento, el entrenador alemán fue cargado por todo el plantel del FC Barcelona y ‘voló’ por los aires incontables veces. Además, tras cada gol anotado, los futbolistas fueron a celebrarlo con su estratega.

Uno de los que decidió pronunciarse fue Pedri, quien le dedicó este triunfo al padre fallecido del alemán: “Este título de La Liga está dedicado a Hansi Flick y a la pérdida que tuvo hoy. Que su padre descanse en paz. Esto es por el padre de Flick, en el cielo”.