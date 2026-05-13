Se confirma el árbitro del Alianza Lima vs Cienciano en Cusco por partido del Torneo Apertura 2026

Uno de los partidos más relevantes de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 será el que protagonicen Alianza Lima y Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. Ambos elencos mantienen vivas sus esperanzas de lograr el campeonato, por lo que darán todo de sí en los próximos 90 minutos. Dado lo trascendente del cotejo, CONAR determinó a los árbitros que impartirán justicia en la altura de Cusco.

Árbitros del Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Apertura 2026

Según informó el periodista Kevin Pacheco, CONAR decidió que Edwin Ordóñez, juez FIFA, asuma la responsabilidad en el partido entre blanquiazules y cusqueños por la decimoquinta jornada del Torneo Apertura 2026. Asimismo, los árbitros del videoarbitraje (VAR) serán Alejandro Villanueva, y Raúl López estará como asistente.

A falta de oficialización, estos serán los árbitros para este choque trascendental, que puede definir al próximo campeón del Torneo Apertura 2026. Alianza Lima es el sólido líder del certamen, mientras que el 'Papá' es tercero y se encuentra a cuatro unidades del equipo 'íntimo'.

Edwin Ordóñez será el árbitro del Alianza Lima vs Cienciano. Foto: LÍBERO.

Edwin Ordóñez solo dirigió un partido a Alianza Lima

Según las estadísticas de este árbitro FIFA, se pudo conocer que Edwin Ordóñez estuvo a cargo del choque entre Alianza Atlético vs Alianza Lima por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026, que se disputó en Trujillo. En aquella oportunidad, ambos elencos terminaron igualando sin goles.

En el caso de Cienciano, este juez también estuvo en un solo partido de los cusqueños y fue en el 'Clásico del Sur' ante FBC Melgar por la primera jornada del Apertura. En dicha ocasión, el 'Papá' perdió en Arequipa con un resultado de 2-0.

Alianza Lima vs Cienciano: fecha, día, hora y canal

El partido entre Alianza Lima vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026 se jugará este sábado 16 de mayo a partir de las 17.45 horas locales (22.45 horas GMT), con transmisión de L1 MAX.