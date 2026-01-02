Universitario mandó un mensaje a Sebastián Britos, arquero que fue presentado por Peñarol

Tras dos temporadas, Sebastián Britos dejó Universitario de Deportes, generando opiniones divididas entre los hinchas, pues muchos consideraban uno de los mejores refuerzos que llegó al plantel. Ahora, el guardameta uruguayo iniciará una nueva historia con camiseta de Peñarol.

PUEDES VER: Jean Ferrari dejó rotundo mensaje tras ser consultado por salida de Rodrigo Ureña de Universitario

A través de sus redes sociales, el club lo oficializó como su refuerzo y de esta manera cerró su capítulo con el cuadro de Ate. Sin embargo, la ‘U’ no lo olvida y le dejó una particular publicación al arquero, quien levantó dos títulos nacionales (2024 y 2025), siendo una pieza clave en la obtención del tricampeonato.

Universitario y un particular mensaje a Sebastián Britos

“¡Feliz día, ‘Seba’! Hoy está de cumpleaños Sebastián Britos Rodríguez, ex arquero de Universitario que ganó dos títulos nacionales defendiendo el arco crema”, posteó el club merengue en su cuenta de X con una gráfica en la que se muestra al portero de 38 años, además del Estadio Monumental y una toma con los trofeos.

La publicación de Universitario sobre Sebastián Britos

Cabe recordar que el futuro del guardameta en la ‘U’ no estaba definido en el cierre del Torneo Clausura y con el tricampeonato en el bolsillo. El futbolista quiso continuar, pese a que ya todo estaba encaminado para el regreso del arquero Diego Romero procedente de Banfield de Argentina.

No obstante, en el conjunto crema no olvidan a Sebastián Britos y, pese a que ya no es parte del plantel, la institución deportiva le dedicó unas emotivas palabras por su onomástico. Como era de esperarse, algunos comentarios de los aficionados y cibernautas aparecieron.

Sebastián Britos: valor en el mercado

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Sebastián Britos tiene un valor en el mercado actual de 100 mil €.