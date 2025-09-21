Atención inmigrantes: si cometes este grave error, tu Green Card podría peligrar

Si eres titular de una Green Card, debes tener en cuenta que salir del país por largos periodos puede poner en riesgo tu residencia permanente. La Embajada de EE.UU. advierte sobre un error frecuente que podría costarte tu estatus de residente. Para evitar complicaciones, es crucial que entiendas los requisitos para mantener tu Green Card. Si no cumples con las normas sobre ausencias prolongadas, podrías enfrentarte a la pérdida de tu estatus de residente.

¿Qué error puede hacerme perder la Green Card?

La Embajada de Estados Unidos emitió una advertencia a los titulares de Green Card que planean viajar al extranjero, recordando que la residencia permanente no otorga libertad total de movimiento. Las autoridades, bajo el gobierno de Donald Trump, aclaran que salir del país por periodos largos o indefinidos puede interpretarse como abandono de la residencia, lo que pondría en riesgo su estatus. Por ello, es fundamental mantenerse informado sobre los requisitos para conservar la residencia y evitar complicaciones.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) también destacó que los viajes fuera del país deben ser temporales para no generar sospechas. Las ausencias superiores a seis meses sin pruebas claras de intención de regreso pueden comprometer el estatus de residente. Además, si el viaje excede un año, la residencia se pierde automáticamente, salvo que se haya solicitado un permiso especial de reingreso (Formulario I-131).

¿Qué es el Formulario I-131 para la Green Card?

El Formulario I-131, o "Solicitud de Documento de Viaje", es un trámite crucial para los titulares de la Green Card que planean estar fuera de Estados Unidos por más de un año. A través de este formulario, pueden pedir un permiso de reingreso que les asegura mantener su estatus de residente permanente al regresar al país.

Con este permiso, los residentes pueden permanecer fuera de EE. UU. por hasta dos años sin comprometer su Green Card. Es fundamental realizar este trámite antes de viajar, ya que una ausencia prolongada sin el permiso adecuado puede ser vista como un abandono de la residencia.