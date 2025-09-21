Atención, inmigrantes en EE.UU: esta es la sorprendente medida que han tomado estos trabajadores ante las redadas migratorias

Ante el aumento de las redadas migratorias en Estados Unidos, un grupo de trabajadores inmigrantes ha tomado medidas inesperadas para protegerse y evitar ser detenidos. Estos trabajadores, en su mayoría indocumentados, han recurrido a nuevas tácticas para burlar las autoridades migratorias y continuar con sus labores sin temor a ser arrestados.

La estrategia ha generado tanto apoyo como controversia, ya que muchos defienden que es una forma de sobrevivir, mientras que otros critican la forma en que se está enfrentando la situación. Esta respuesta refleja la creciente incertidumbre que enfrentan los inmigrantes en un clima de políticas migratorias más estrictas.

Esta es la sorprendente medida que han tomado estos trabajadores ante las redadas del ICE

Con el endurecimiento de las políticas migratorias en Washington D.C., muchos repartidores de aplicaciones como Uber Eats y DoorDash han tomado precauciones para evitar ser detenidos por el ICE. Algunos han sustituido sus motocicletas por bicicletas, buscando pasar desapercibidos y evitar sanciones de tránsito que podrían empeorar su situación. Otros, temerosos de las redadas, han optado por dejar el trabajo de entrega, lo que ha cambiado notablemente la dinámica de los barrios.

En las zonas de mayor concentración latina, las calles que antes se llenaban de repartidores ahora están mucho más vacías. Muchos inmigrantes, en su mayoría sin permisos de trabajo, han reducido sus horas de trabajo o han abandonado el servicio de entrega por completo, temiendo ser arrestados. Donde antes se veían grupos de trabajadores esperando pedidos, ahora hay un silencio desconcertante.

¿En qué lugares se suelen hacer redadas migratorias en EE. UU.?

Las redadas migratorias en Estados Unidos se realizan principalmente en lugares de trabajo con una alta concentración de inmigrantes, como fábricas, granjas y restaurantes. Estos son puntos comunes donde los agentes del ICE llevan a cabo operativos, buscando a trabajadores indocumentados. También se efectúan en áreas de construcción, donde es habitual encontrar a migrantes empleados.

Además de los lugares de trabajo, las autoridades migratorias también llevan a cabo operativos en comunidades con una gran población de inmigrantes. Estas acciones no solo se limitan a los centros laborales, sino que se extienden a vecindarios y otros espacios públicos.