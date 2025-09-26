- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs. Al Ittihad
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Retiro AFP
¡Atención migrantes!: defensores en Los Ángeles activan sistema de alerta contra el ICE
Activistas en Los Ángeles lanzan una red de vigilancia civil con cámaras y camionetas para proteger a migrantes y monitorear al ICE en tiempo real.
En Los Ángeles, un grupo de defensores ha puesto en marcha un innovador sistema de alerta para vigilar de cerca las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Esta iniciativa busca proteger a las comunidades vulnerables mediante la supervisión en tiempo real de las operaciones del ICE, usando equipos de grabación especializados para documentar cada intervención y garantizar que se respeten los derechos de las personas afectadas.
PUEDES VER: ¿Sin elecciones en 2028? Gavin Newsom acusa a Donald Trump de manipular los comicios de mitad de período
El proyecto, liderado por la organización Save America Movement, se denomina "Operación Libertad" y cuenta con la participación de voluntarios, abogados y activistas audiovisuales comprometidos a brindar apoyo inmediato y visibilidad a las redadas migratorias. El lanzamiento tuvo lugar en MacArthur Park, un punto clave en Los Ángeles que ha vivido algunas de las redadas más intensas, marcando un paso importante en la defensa de los migrantes.
Operación Libertad: vigilancia activa y respuesta comunitaria contra el ICE
La "Operación Libertad" consiste en el despliegue de tres camionetas equipadas con cámaras, manejadas por abogados, veteranos y voluntarios capacitados que recorren las calles para monitorear y registrar las acciones del ICE. Este sistema de alerta móvil permite a los defensores responder con rapidez ante cualquier redada, documentar lo que sucede y ofrecer acompañamiento legal a las familias en riesgo.
La "Operación Libertad" consiste en el despliegue de tres camionetas equipadas con cámaras para monitorear y registrar las acciones del ICE.
Además, se está organizando la formación de más voluntarios para aumentar el personal que opera en estos vehículos, con la meta de iniciar las actividades a principios de octubre. Así, se fortalece la red comunitaria que busca proteger a los migrantes frente a posibles abusos y garantizar que sus derechos sean respetados durante los operativos de inmigración.
Respaldo político y medidas legales para mayor transparencia
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, mostró su apoyo al sistema de alerta durante el acto de lanzamiento en MacArthur Park, destacando el compromiso de la ciudad con las familias migrantes amenazadas. Bass afirmó que Los Ángeles seguirá defendiendo a sus residentes con solidaridad y recursos, frente a las redadas y amenazas del ICE.
Gavin Newsom aprobó una ley que prohíbe a los agentes federales y locales, incluyendo al ICE, cubrirse el rostro durante sus operaciones.
Por otro lado, el gobernador Gavin Newsom aprobó una ley que prohíbe a los agentes federales y locales, incluyendo al ICE, cubrirse el rostro durante sus operaciones, salvo en casos justificados como el uso de mascarillas médicas o equipo táctico. Esta normativa busca fomentar la transparencia y evitar prácticas que dificulten la identificación de agentes durante las redadas, sumándose a las acciones comunitarias para proteger a las personas migrantes.
- 1
Atención, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: a partir de esta fecha, saldrá más caro solicitar la VISA en el país
- 2
La PEOR noticia para inmigrantes en EE. UU.: revelan el nuevo y complicado requisito CLAVE para obtener la ciudadanía 2025
- 3
Estados Unidos desafía a Venezuela con prueba de misiles de largo alcance desde su territorio
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50