- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Unión
- Boca Juniors vs Millonarios
- Albacete vs Real Madrid
- Chelsea vs Arsenal
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
ATENCIÓN en gasolinera Walmart de Yazoo City: hombre fue arrestado y policía busca información
Williams también será interrogado por otro robo ocurrido en un Burger King de Yazoo City el 9 de enero de 2026, según el jefe de policía Patrick Jaco.
La policía de Yazoo City informó sobre la detención de un hombre vinculado a un robo ocurrido en una gasolinera de Walmart y hace un llamado a la comunidad para obtener más información sobre el incidente.
PUEDES VER: CUIDADO, inmigrantes en Walmart de Maple Grove: 6 agentes de ICE arrestan a un sujeto mientras hacía compras
Según CBS 12 News WJTV, el suceso ocurrió alrededor de la 1:00 p. m. del 10 de enero de 2026. Las autoridades arrestaron a Curtis Williams, de 23 años y residente de Durant, aproximadamente a las 5:00 p. m. del 12 de enero de 2026, en su ciudad natal.
Arrestan a hombre encapuchado implicado en robos armados en Burger King y Walmart
Las autoridades locales informaron que Curtis Williams fue arrestado en Durant, días después del robo en una gasolinera de Walmart. Este arresto forma parte de una investigación más amplia, ya que Williams está vinculado a otro robo reciente en un establecimiento de comida rápida de la ciudad.
CBS 12 News WJTV cita al jefe de policía, Jaco: "Estamos siguiendo todas las pistas disponibles y pedimos a cualquier persona que tenga información sobre estos robos que se comunique con nosotros".
Sospechoso de robo a mano armada en Yazoo City
¿Cómo ayudar a las autoridades de Yazoo City?
La policía de Yazoo City instó a los residentes a colaborar proporcionando información que pueda ser relevante para la investigación. Quienes tengan datos sobre estos robos pueden llamar directamente al Departamento de Policía de Yazoo City al 662-746-1131 o a Crime Stoppers al 662-746-5611.
Este llamado busca reforzar la seguridad en la ciudad y garantizar que se haga justicia en ambos casos de robo, al mismo tiempo que mantiene a la comunidad informada y alerta.
El jefe de policía de Yazoo City, Patrick Jaco, señaló: "Williams será interrogado por su posible relación con otro robo ocurrido en el Burger King de Yazoo City el 9 de enero de 2026". Actualmente, Williams se encuentra detenido bajo la custodia del Departamento de Policía de Kosciusko y enfrenta cargos similares relacionados con el incidente en Walmart, con una orden de retención emitida por la Policía de Yazoo City.
- 1
CUIDADO, inmigrantes en Walmart de Maple Grove: 6 agentes de ICE arrestan a un sujeto mientras hacía compras
- 2
PELIGRO para inmigrantes: USCIS suspende BENEFICIOS y congela solicitudes de ciudadanos de 39 países de "alto riesgo"
- 3
Alerta a jubilados en EE. UU.: el ERROR SILENCIOSO que muchos cometen y que BLOQUEA el pago del Seguro Social
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 54.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90