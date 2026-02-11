Los 5 posibles jugadores de Alianza Lima que patearán los penales ante 2 de Mayo en caso de empate

No falta mucho para el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Uno de los escenarios que puede ocurrir en Matute es la definición por penales en caso ambos elencos igualen en el marcador global, por lo que te damos una lista de cinco posibles jugadores que tienen la chance de rematar desde las 12 pasos.

¿Qué jugadores de Alianza Lima tienen posibilidad de rematar en tanda de penales?

En primera instancia, es claro indicar que este es el posible once de Alianza Lima para enfrentar a 2 de Mayo por Copa Libertadores en Matute: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

Dado los últimos antecedentes, así como los jugadores con mayores cualidades en rematar desde el punto de penal, estos se perfilan a ser los rematadores desde los 12 pasos:

Paolo Guerrero

Eryc Castillo

Fernando Gaibor

Jairo Vélez

Alan Cantero*

*Como se sabe, Alan Cantero es uno de los jugadores que suele ser pieza de recambio en el partido, por lo que tiene posibilidades de ser uno de los responsables en cada el duelo ante 2 de Mayo llegue hasta la definición por penales. No obstante, pueden surgir cambios en el trámite de juego que descarta a los futbolistas mencionados anteriormente, por lo que también tienen chances Gaspar Gentile, Renzo Garcés, Kevin Quevedo y Federico Girotti.

Como se recuerda, la última vez que se dio una tanda de penales fue en los Playoffs de Alianza Lima ante Sporting Cristal. Luego de igualar 3-3 en el resultado disputado en La Victoria, finalmente los celestes superaron a los blanquiazules por un marcador de 5-4. El único jugador que erró el remate fue Sergio Peña, quien al día de hoy fue separado definitivamente del primer plantel 'íntimo'.