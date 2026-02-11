0
EN VIVO
Alianza Lima vs 2 de Mayo

Los 5 posibles jugadores de Alianza Lima que patearán los penales ante 2 de Mayo en caso de empate

Alianza Lima y 2 de Mayo pueden definir la clasificación a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 por penales, por lo que te decimos los tentativos jugadores a rematar.

Diego Medina
Paolo Guerrero es el responsable de los penales en Alianza Lima.
Paolo Guerrero es el responsable de los penales en Alianza Lima. | Foto: X Alianza Lima
COMPARTIR

No falta mucho para el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Uno de los escenarios que puede ocurrir en Matute es la definición por penales en caso ambos elencos igualen en el marcador global, por lo que te damos una lista de cinco posibles jugadores que tienen la chance de rematar desde las 12 pasos.

Alianza Lima y 2 de Mayo juegan este miércoles por la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

PUEDES VER: El potente once que prepara Guede en Alianza Lima vs 2 de Mayo para avanzar a la fase 2

¿Qué jugadores de Alianza Lima tienen posibilidad de rematar en tanda de penales?

En primera instancia, es claro indicar que este es el posible once de Alianza Lima para enfrentar a 2 de Mayo por Copa Libertadores en Matute: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

Dado los últimos antecedentes, así como los jugadores con mayores cualidades en rematar desde el punto de penal, estos se perfilan a ser los rematadores desde los 12 pasos:

  • Paolo Guerrero
  • Eryc Castillo
  • Fernando Gaibor
  • Jairo Vélez
  • Alan Cantero*

*Como se sabe, Alan Cantero es uno de los jugadores que suele ser pieza de recambio en el partido, por lo que tiene posibilidades de ser uno de los responsables en cada el duelo ante 2 de Mayo llegue hasta la definición por penales. No obstante, pueden surgir cambios en el trámite de juego que descarta a los futbolistas mencionados anteriormente, por lo que también tienen chances Gaspar Gentile, Renzo Garcés, Kevin Quevedo y Federico Girotti.

(VIDEO: L1 MAX)

Como se recuerda, la última vez que se dio una tanda de penales fue en los Playoffs de Alianza Lima ante Sporting Cristal. Luego de igualar 3-3 en el resultado disputado en La Victoria, finalmente los celestes superaron a los blanquiazules por un marcador de 5-4. El único jugador que erró el remate fue Sergio Peña, quien al día de hoy fue separado definitivamente del primer plantel 'íntimo'.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Confirmado: Javier Rabanal tomará firme decisión con el delantero Sekou Gassama en pleno Apertura

  2. Alianza Lima anunció oficialmente la salida de Carlos Zambrano: "Un acuerdo..."

  3. El potente once que prepara Guede en Alianza Lima vs 2 de Mayo para avanzar a la fase II

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano