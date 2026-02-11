¡Sorpresa! Se filtra la posible camiseta de Alianza Lima por sus 125 años

Alianza Lima quiere dar de que hablar en esta temporada 2026. El equipo blanquiazul se ha reforzado para volver a ganar en la Liga 1 y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Justo horas antes de su partido ante 2 de Mayo por la fase 1, se filtró la camiseta que estaría cerca de lanzar el club por sus 125 años. ¡Nadie se la esperaba!

Tras la gran aceptación que tuvo la camiseta alterna blanca de Alianza Lima, ahora parece que la nueva sería un modelo retro en colo negro con bordes azules, cuello blanco y el escudo en el medio. Esta sería la nueva camiseta que estaría a punto de lanzar el club blanquiazul, se ha estado filtrando por varias páginas en redes sociales.

Camiseta Alianza Lima 125 años





¿Cuándo es el aniversario de Alianza Lima?

Alianza Lima se fundó el 15 de febrero de 1901, por lo que en unos días cumplirá 125 años de vida institucional como unos de los clubes más grandes del Perú. Aún no se ha confirmado si jugarán algún partido con la nueva camiseta, quizás solo sea en conmemoración de la fecha. Si la ponen a la venta, los más probable es que se agote en un dos por tres.

Lo que se viene para Alianza Lima

Esta noche enfrentarán a 2 de Mayo con la intención de darle vuelta la llave, clasificar y así jugar la fase 2 ante Sporting Cristal por la Copa Libertadores. Este partido será de vital importancia para lo que busca Alianza Lima.

Si quedan eliminados hay riesgo de que Pablo Guede y su comando técnico puedan dejar el cargo, se supone que tras los fichajes y pretemporada, el equipo no debería tener problemas en ganar al equipo paraguayo en casa.