¡Atención! Alianza Lima conseguirá récord en Libertadores sin importar resultado con 2 de Mayo

Alianza Lima enfrentará HOY a 2 de Mayo por la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio de Matute. Los blanquiazules tendrán la obligación de poder remontar la serie y conseguir su pase a la siguiente ronda. Sin embargo, los hinchas podrán celebrar una importante hazaña sin importar el resultado de este partido.

Alianza Lima conseguirá importante récord ante 2 de Mayo

Si bien la obligación del equipo de Pablo Guede es remontar la serie y celebrar la clasificación junto a su hinchada, en caso de no lograrlo los aficionados igual podrán resaltar un hito importante.

Apenas suene el pitazo inicial en Matute, Alianza Lima alcanzará los 200 partidos oficiales en toda su historia dentro de la Conmebol Libertadores. Un registro que refleja la experiencia del club en el torneo continental y que lo mantiene como uno de los históricos de la competencia.

Alianza Lima buscará remontar ante 2 de Mayo en su partido 200 por Libertadores.

Sin embargo, el balance aún es negativo para los blanquiazules. En sus participaciones acumulan 115 derrotas, además de 42 victorias y 42 empates, cifras que buscarán mejorar bajo el mando de Pablo Guede en esta edición del campeonato.

Cabe señalar que, en el fútbol peruano, la escuadra de La Victoria será el tercer equipo en alcanzar esta marca, ya que Universitario y Sporting Cristal lo lograron previamente. No obstante, a diferencia de sus clásicos rivales, Alianza Lima todavía no ha disputado una final del certamen.

En su mejor etapa, los ‘íntimos’ llegaron a las semifinales en dos ocasiones (1976 y 1978). Sin embargo, en los últimos años no han podido superar la fase de octavos de final desde 2010.

Partidos de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal en la Copa Libertadores