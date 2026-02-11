Medio chileno dejó firme concepto sobre Carlos Zambrano tras su salida de Alianza Lima: "Con..."

Este miércoles 11 de febrero, Alianza Lima confirmó la salida del zaguero nacional, Carlos Zambrano, luego de la denuncia pública que interpuso una joven argentina de 22 años, en donde también estuvieron implicados los futbolistas Miguel Trauco y Sergio Peña, respecto a un presunto abuso sexual.

Prensa chilena reaccionó a la salida oficial de Carlos Zambrano de Alianza Lima

En ese sentido, la noticia sobre su partida de La Victoria no tardó en llegar hasta el vecino país sureño, razón por la cual, el conocido medio Biobio de Chile reaccionó al reciente anuncio del cuadro blanquiazul. "Se suma a Trauco y Peña: Alianza Lima desvincula a Carlos Zambrano tras denuncia por abuso sexual", indicaron.

Medio chileno se pronunció tras la salida oficial de Carlos Zambrano/Foto: Bio Bio Chile

Así también, el portal chileno calificó al jugador e hicieron énfasis en tu extensa trayectoria profesional. Vale mencionar que, el 'León' tiene paso por el fútbol alemán, ruso, ucraniano, greco, suizo, y argentino con Boca Juniors.

"Zambrano, ex defensor de la selección peruana y con amplia trayectoria en Sudamérica y Europa, había sido apartado del plantel profesional tras el inicio de las investigaciones y siguió los pasos de sus compañeros Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes también fueron denunciados y ya rescindieron sus vínculos contractuales", agregaron.

Un dato para recordar es que, tanto la institución blanquiazul como el zaguero de 36 años acordaron su desvinculación por mutuo acuerdo, poniéndole fin al contrato que era hasta diciembre de 2026.