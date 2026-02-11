0
EN VIVO
Alianza Lima vs 2 de Mayo
EN DIRECTO
Perú vs. Brasil Sub-20

Medio chileno dejó firme concepto sobre Carlos Zambrano tras su salida de Alianza Lima: "Con..."

¡Atención! Biobio de Chile reaccionó a la desvinculación oficial del defensa peruano, Carlos Zambrano de Alianza Lima con un potente comentario. ¿Qué dijeron?

Solange Banchon
Prensa chilena reaccionó a la salida oficial de Carlos Zambrano de Alianza Lima
Prensa chilena reaccionó a la salida oficial de Carlos Zambrano de Alianza Lima | Composición: Líbero
COMPARTIR

Este miércoles 11 de febrero, Alianza Lima confirmó la salida del zaguero nacional, Carlos Zambrano, luego de la denuncia pública que interpuso una joven argentina de 22 años, en donde también estuvieron implicados los futbolistas Miguel Trauco y Sergio Peña, respecto a un presunto abuso sexual.

Figura de Cienciano habló sobre la grandeza de Alianza Lima y sorprende a hinchas

PUEDES VER: Jugador de Cienciano impacta tras resaltar la grandeza de Alianza Lima: "Desde el día que llegué"

Prensa chilena reaccionó a la salida oficial de Carlos Zambrano de Alianza Lima

En ese sentido, la noticia sobre su partida de La Victoria no tardó en llegar hasta el vecino país sureño, razón por la cual, el conocido medio Biobio de Chile reaccionó al reciente anuncio del cuadro blanquiazul. "Se suma a Trauco y Peña: Alianza Lima desvincula a Carlos Zambrano tras denuncia por abuso sexual", indicaron.

Carlos Zambrano

Medio chileno se pronunció tras la salida oficial de Carlos Zambrano/Foto: Bio Bio Chile

Así también, el portal chileno calificó al jugador e hicieron énfasis en tu extensa trayectoria profesional. Vale mencionar que, el 'León' tiene paso por el fútbol alemán, ruso, ucraniano, greco, suizo, y argentino con Boca Juniors.

"Zambrano, ex defensor de la selección peruana y con amplia trayectoria en Sudamérica y Europa, había sido apartado del plantel profesional tras el inicio de las investigaciones y siguió los pasos de sus compañeros Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes también fueron denunciados y ya rescindieron sus vínculos contractuales", agregaron.

Un dato para recordar es que, tanto la institución blanquiazul como el zaguero de 36 años acordaron su desvinculación por mutuo acuerdo, poniéndole fin al contrato que era hasta diciembre de 2026.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Confirmado: Javier Rabanal tomará firme decisión con el delantero Sekou Gassama en pleno Apertura

  2. Filtran millonaria suma que Alianza Lima tuvo que pagarle a Carlos Zambrano para que se fuera

  3. El potente once que prepara Guede en Alianza Lima vs 2 de Mayo para avanzar a la fase II

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano