Así reacciona la prensa paraguaya al ver que Alianza Lima despidió a Carlos Zambrano: "Uno de sus..."

Uno de los jugadores que acaba de ser noticia en Alianza Lima es Carlos Zambrano. Luego de ser separado indefinidamente de la institución blanquiazul, ahora se confirmó su desvinculación total del cuadro blanquiazul a estas alturas del 2026. El defensa central quedará como agente libre y se desconoce, a la fecha, su nuevo destino.

PUEDES VER: Los 5 posibles jugadores de Alianza Lima que patearán los penales ante 2 de Mayo en caso de empate

En medio de este panorama, se sabe que Alianza está a la espera de su partido ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026, por lo que la prensa paraguaya está pendiente de todo lo que acontece en tienda blanquiazul. El caso de Carlos Zambrano no fue una excepción, por lo que así reaccionó el medio "D10".

Prensa paraguaya reacciona al despido de Carlos Zambrano en Alianza Lima

El portal paraguayo calificó a Carlos Zambrano como una de las "figuras" y "referentes" de Alianza Lima en este 2026. Dado su jerarquía en el primer equipo, causa sorpresa que el jugador se haya visto involucrado en este acontecimiento que fue noticia continental.

"Alianza Lima rescinde con una de sus figuras. Horas antes del juego ante el 2 de Mayo, el Alianza Lima comunicó la salida de una de sus figuras tras un acuerdo entre las partes. Este miércoles, horas antes del choque que el Alianza Lima sostendrá con el 2 de Mayo, por la Copa Libertadores, el club peruano comunicó la salida de uno de sus referentes. Se trata de Carlos Zambrano, quien está siendo investigado por un supuesto caso de abuso sexual. La entidad incaica señaló que "Carlos Zambrano ha dejado de pertenecer oficialmente" a la institución, "tras haberse alcanzado un acuerdo entre ambas partes", se lee en el portal.

Prensa paraguaya informa salida de Carlos Zambrano.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo se juega HOY, miércoles 11 de febrero, a partir de las 19:30 hora peruana (21:30 horas de Paraguay) con la transmisión de ESPN y Disney Plus. Recordemos, que la ida fue favorable para el 'Gallo Norteño' con una diferencia de 1-0.