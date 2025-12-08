Alianza Lima vs Osasco EN VIVO por el Mundial de Clubes de Vóley: horarios y dónde ver

Se nos viene el partido Alianza Lima vs Osasco EN VIVO por el Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley femenino, que se juega este martes 9 de noviembre, a partir de las 18:30 horas de Perú. El duelo se juega en el coliseo en el Ginásio do Pacaembu, de Sao Paulo. En territorio peruano, la transmisión estará a cargo de Latina.

Alianza Lima vs Osasco: previa del partido

Alianza Lima será el primer equipo peruano en disputar a un Mundial de Clubes de cualquier disciplina y se ganó el derecho a participar de este torneo tras quedar segundo en el Campeonato Sudamericano de Clubes 2025.

El rival a vencer para las blanquiazules será uno de los clubes más poderosos de Brasil, que además ha sido campeón del mundo en 2012. Además, este equipo contará con el apoyo de su afición.

Cabe señalar que el elenco victoriano también comparte grupo con Zhetysu VC (Kazajistán) y Savino Del Bene Scandicci (Italia). Solo los dos primeros avanzarán a las semifinales.

Alianza Lima Vóley es bicampeón de la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima vs Osasco: horario

Repasa horarios para ver el partido entre Alianza Lima vs Osasco de acuerdo a tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 18:30

Bolivia y Venezuela: 19:30

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 20:30

México: 17:30

España: 00:30 (del miércoles 10)

Alianza Lima vs Osasco: dónde ver

En Perú, puedes ver el partido a través de Latina (canal 2), tanto en televisión como en su plataforma de streaming. Además, puedes verlo a través de Volleyballworld.com, tanto en su página web como en su cuenta de YouTube.

Alianza Lima vs Osasco: pronósticos y cuotas de apuesta

Osasco es amplio favorito para imponerse a Alianza Lima, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.