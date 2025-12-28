Ex Alianza Lima recibió pifias de hinchas y dejó polémico mensaje: "¿Parecía que me importaba?"

Uno de los encuentros más esperados al cierre del 2025 fue el Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley. Vibrante encuentro que dejó como ganadora a la escuadra 'santa', que tuvo un duelo complicado para superar a las 'íntimas' por 3-1. Fuera de ello, se vivió un momento tenso entre la hinchada blanquiazul y Aixa Vigil, ya que la deportista dejó al plantel de La Victoria para mudarse a las de Santa Anita.

Luego de la euforia de San Martín por conseguir una victoria clave ante Alianza Lima, la prensa aguardó la salida de Aixa Vigil en el campo de juego, por lo que expresó todo su sentir por este triunfo ante su exequipo. Sin embargo, fue consultada sobre las pifias de la afición, por lo que dejó rotundo mensaje que ha desatado la polémica entre los cibernautas.

Y es que respondió firmemente al periodista sobre si realmente le afectó las pifias de los hinchas de Alianza Lima. Aixa Vigil se mantuvo firme y dejó en claro estar contento por el resultado de con San Martín. Sabe lo que es jugar con la afición a su favor y en contra, por lo que eso no hizo bajar su rendimiento en cada uno de los sets.

"¿Parecía que me importaba o me impedía hacer mis cosas? Me gusta. Jugué con la barra y he jugado en contra de la barra. Entonces, soy feliz y yo solo estoy trabajando. Las cosas se están dando con nosotras", declaró Aixa Vigil ante la consulta sobre las pifias de hinchas blanquiazules.

(VIDEO: La Cátedra Deportes)

San Martín igualó a Alianza Lima en la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Con este triunfo a su favor, San Martín comparte el primer lugar con Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025. Las 'santas' se mantienen firmes en su objetivo y pretenden dar el batacazo en esta temporada de dicha disciplina.