Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: lista completa de jugadoras que viajan a Brasil
Alianza Lima se afrontará a uno de los mayores retos de la temporada con su participación en el Mundial de Clubes de Vóley bajo el mando de Facundo Morando.
Se dio a conocer cuál es la lista de jugadoras convocadas que será parte de la delegación de Alianza Lima para disputar el Mundial de Clubes que se jugará en territorio brasileño. El elenco blanquiazul busca tener a sus mejoras jugadoras disponibles para los primeros encuentros. Conoce todos los detalles.
El equipo de vóley de Alianza Lima viajará a Brasil en busca del sueño de representar de la mejor manera los colores blanquiazules en el Mundial de Clubes 2025. Serán un total de 15 jugadoras que viajarán entre receptoras, centrales, líbero y armadoras.
Alianza Lima anuncia lista de convocadas para el Mundial de Clubes 2025
Con sus máximas estrellas, el equipo de vóley de Alianza Lima busca trasladar los buenos resultados del campeonato local a nivel internacional y superar la fase de grupos del Mundial de Clubes con destacadas jugadoras que llegaron como los grandes refuerzos para la presente temporada.
- Elina Rodríguez
- Diana de la Peña
- Yanlis Félix
- Maricarmen Guerrero
- Sandra Ostos
- Esmeralda Loroña
- Clarivett Yllescas
- María Alejandra Marín
- Nayeli Yábar
- Ysabella Sánchez
- Maëva Orlé
- Zahira Quiñe
- Esmeralda Sánchez
- Meegan Hart
- Doris Manco
¿Cuándo juega Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025?
El debut de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 será el martes 9 de diciembre ante Osasco, actual campeón de Brasil.
Grupo de Alianza Lima
Alianza Lima jugará en el grupo A del Mundial de Clubes 2025 y de esta manera se enfrentará a las equipaciones de Osasco São Cristóvão Saúde de Brasil, Savino Del Bene Scandicci de Italia y Zhetysu VC de Kazajstán.
