Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: lista completa de jugadoras que viajan a Brasil

Se dio a conocer cuál es la lista de jugadoras convocadas que será parte de la delegación de Alianza Lima para disputar el Mundial de Clubes que se jugará en territorio brasileño. El elenco blanquiazul busca tener a sus mejoras jugadoras disponibles para los primeros encuentros. Conoce todos los detalles.

El equipo de vóley de Alianza Lima viajará a Brasil en busca del sueño de representar de la mejor manera los colores blanquiazules en el Mundial de Clubes 2025. Serán un total de 15 jugadoras que viajarán entre receptoras, centrales, líbero y armadoras.

Alianza Lima anuncia lista de convocadas para el Mundial de Clubes 2025

Con sus máximas estrellas, el equipo de vóley de Alianza Lima busca trasladar los buenos resultados del campeonato local a nivel internacional y superar la fase de grupos del Mundial de Clubes con destacadas jugadoras que llegaron como los grandes refuerzos para la presente temporada.

Elina Rodríguez

Diana de la Peña

Yanlis Félix

Maricarmen Guerrero

Sandra Ostos

Esmeralda Loroña

Clarivett Yllescas

María Alejandra Marín

Nayeli Yábar

Ysabella Sánchez

Maëva Orlé

Zahira Quiñe

Esmeralda Sánchez

Meegan Hart

Doris Manco

¿Cuándo juega Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025?

El debut de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 será el martes 9 de diciembre ante Osasco, actual campeón de Brasil.

Grupo de Alianza Lima

Alianza Lima jugará en el grupo A del Mundial de Clubes 2025 y de esta manera se enfrentará a las equipaciones de Osasco São Cristóvão Saúde de Brasil, Savino Del Bene Scandicci de Italia y Zhetysu VC de Kazajstán.