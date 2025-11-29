Obtuvo el bicampeonato con Alianza Lima y hoy revela ser hincha de Universitario: "Como siempre"

El fútbol peruano ha sido partícipe de jugadores profesionales defendiendo los colores de Alianza Lima y Universitario. El aspecto de confesar su hinchaje siempre ha generado polémica entre los aficionados. Ahora, esto se ha traslado en la Liga Peruana de Vóley, en el que una deportista pudo alzar trofeos con las blanquiazules, pero que su corazón le pertenece a la escuadra crema.

Se trata de Aixa Vigil, voleibolista de 24 años que tuvo su pasado en Alianza Lima y que se consagró bicampeona para el recuerdo de los 'íntimos'. Sin embargo, su confesión sobre ser hincha del clásico rival desató una molestia que hoy por hoy la afición no tolera.

"Todo el mundo sabe que soy hincha de la 'U'. Toda la vida he sido hincha de ese equipo y ahora nada me compromete decirlo", manifestó públicamente en El Comercio. Ahora, ha hecho un comentario público que los hinchas no pasaron desapercibidos.

Aixa Vigil defendió a Alianza Lima, pero confesó ser hincha de Universitario.

Aixa Vigil reafirma ser hincha de Universitario

Según una captura que difundió Infobae, Aixa Vigil respondió a un usuario que intentó criticar fuertemente su profesionalismo en Alianza Lima. La deportista, que hoy defiende a la Universidad San Martín, no calló en redes sociales y dijo de todo para aclarar este tema controversial.

"Nunca oculté mi hinchaje por Universitario. Respeté el equipo donde estuve, por eso era muy reservada y respetuosa con el tema y lo que significaba. Además, sacaron todo de contexto como siempre. Pero gracias, muchos besitos y bendiciones a todos", escribió Aixa Vigil en Instagram, en una captura difundida por Infobae.

Aixa Vigil reafirma ser hincha de Universitario tras pasado en Alianza Lima. Foto: Captura Infobae | Instagram.

¿En qué equipos jugó Aixa Vigil?