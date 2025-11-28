Oficial: Universitario presentó a su flamante fichaje desde Estados Unidos: "Vamos"

Universitario de Deportes ya se coronó tricampeón del fútbol peruano y ahora tiene el objetivo de lograr lo mismo con su delegación de vóley, por lo que, tras iniciar su participación en la Liga Nacional Superior de Vóley, se dio cuenta de que hacía falta un fichaje más. Por lo tanto, hicieron oficial la llegada de su nueva armadora: estamos hablando de Seleisa Elisaia.

Universitario presentó a su nuevo fichaje desde Estados Unidos

A través de sus redes sociales, Universitario Vóley presentó a Elisaia, su flamante fichaje desde Estados Unidos de cara a la temporada 2025/2026 de la Liga Nacional de Vóley.

"Seleisa Elisaia, armadora estadounidense de 25 años con experiencia en Rumanía, Brasil y Costa Rica, se suma al plantel de las Pumas para esta temporada. ¡Vamos con garra, Seleisa!", se puede leer en X (antes Twitter).

Seleisa Elisaia es nueva jugadora de Universitario para la Liga Peruana de Voley.

La armadora nacida en Estados Unidos llega al campeonato peruano para vestir los colores de Universitario de Deportes por su gran visión de juego, capacidad para dar equilibrio en el armado como en la defensa y su gran precisión.

Seleisa Elisaia llega al equipo de vóley merengue con el objetivo de reforzar al plantel en la creación ofensiva y ofrecer liderazgo dentro del campo de vóley.

Además de ayudar a Universitario a salir del segundo puesto de la tabla de posiciones y alcanzar a Alianza Lima, quienes están líderes con 21 unidades, 8 puntos por encima de la escuadra merengue.

Si bien no es confirmado, la armadora estadounidense podría hacer su debut oficial este sábado 29 de noviembre a las 7 p. m. (hora Perú) cuando el cuadro merengue enfrente a Latino Amisa por la fecha siete de la Liga Nacional Superior de Voleibol.