0

Partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025: fixture oficial, fecha y hora

Alianza Lima competirá en el Mundial de Clubes de Vóley y tendrá importantes enfrentamientos en la competencia. Conoce fecha, hora y rivales del cuadro 'blanquiazul'.

    Shirley Marcelo
    Alianza Lima competirá en el Mundial de Clubes de Vóley.
    Alianza Lima competirá en el Mundial de Clubes de Vóley. | Alianza Lima
    Alianza Lima volverá a poner el nombre del Perú en la élite del vóley mundial. Tras lograr el subcampeonato en el Sudamericano, las blanquiazules aseguraron su clasificación al Mundial de Clubes 2025, un torneo reservado solo para las instituciones más competitivas de cada continente. Ahora, con el sorteo definido por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), el cuadro íntimo ya sabe quienes serán sus rivales en el certamen.

    Programación y tabla de la Liga de Vóley.

    Alianza llega a la cita mundialista con la confianza de un proceso ganador: dos títulos consecutivos en la Liga Peruana de Vóley (2023-24 y 2024-25) y una campaña internacional que terminó por catapultarlas al Mundial, que se disputará en São Paulo del 9 al 14 de diciembre de 2025.

    Alianza Lima vóley: partidos en el Mundial de Clubes

    Martes 9 de noviembre

    • Alianza Lima vs Osasco Sao Cristóvao Saúde
      18:30 horas -Latina Televisión.

    Miércoles 10 de diciembre

    • Alianza Lima vs Zhetysu VC
      11:30 horas - Latina Televisión.

    Jueves 11 de diciembre

    • Alianza Lima vs Scandicci
      15:00 horas - Latina Televisión.

    El equipo dirigido por Facundo Morando integrará el Grupo A, una zona de altísima exigencia donde se cruzará con el anfitrión Osasco São Cristóvão de Brasil, el campeón asiático Zhetysu VC de Kazajistán y el siempre competitivo Savino Del Bene Scandicci, subcampeón de Europa. Para las íntimas, será un auténtico examen internacional frente a instituciones acostumbradas a pelear títulos globales.

    Mundial de Clubes de Vóley 2025: estos son los grupos

    Grupo A

    • Osasco Sao Cristovao (Brasil)
    • Savino Del Bene Scandicci (Italia
    • Alianza Lima (Perú)
    • VC Zhetysu (Kazajsitán)

    Grupo B

    • Imoco Conegliano (Italia)
    • Dentil Praia (Brasil)
    • Orlando Valkyries (Estados Unidos)
    • Zamalek (Egipto).

    Fútbol Peruano