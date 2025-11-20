Partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025: fixture oficial, fecha y hora

Alianza Lima volverá a poner el nombre del Perú en la élite del vóley mundial. Tras lograr el subcampeonato en el Sudamericano, las blanquiazules aseguraron su clasificación al Mundial de Clubes 2025, un torneo reservado solo para las instituciones más competitivas de cada continente. Ahora, con el sorteo definido por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), el cuadro íntimo ya sabe quienes serán sus rivales en el certamen.

Alianza llega a la cita mundialista con la confianza de un proceso ganador: dos títulos consecutivos en la Liga Peruana de Vóley (2023-24 y 2024-25) y una campaña internacional que terminó por catapultarlas al Mundial, que se disputará en São Paulo del 9 al 14 de diciembre de 2025.

Alianza Lima vóley: partidos en el Mundial de Clubes

Martes 9 de noviembre

Alianza Lima vs Osasco Sao Cristóvao Saúde

18:30 horas -Latina Televisión.

Miércoles 10 de diciembre

Alianza Lima vs Zhetysu VC

11:30 horas - Latina Televisión.

Jueves 11 de diciembre

Alianza Lima vs Scandicci

15:00 horas - Latina Televisión.

El equipo dirigido por Facundo Morando integrará el Grupo A, una zona de altísima exigencia donde se cruzará con el anfitrión Osasco São Cristóvão de Brasil, el campeón asiático Zhetysu VC de Kazajistán y el siempre competitivo Savino Del Bene Scandicci, subcampeón de Europa. Para las íntimas, será un auténtico examen internacional frente a instituciones acostumbradas a pelear títulos globales.

Mundial de Clubes de Vóley 2025: estos son los grupos

Grupo A

Osasco Sao Cristovao (Brasil)

Savino Del Bene Scandicci (Italia

Alianza Lima (Perú)

VC Zhetysu (Kazajsitán)

Grupo B