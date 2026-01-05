MINSA confirma lista de todas las playas saludables en Lima aptas para bañistas en el verano 2026
El MINSA ha oficializado cuáles son todas las playas en Lima que pueden ser visitadas sin problemas por los ciudadanos amantes del verano.
Con la llegada de la temporada de verano 2026, el Ministerio de Salud (Minsa) y la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) han publicado el listado actualizado de playas saludables y aptas para bañistas en Lima y la provincia del Callao.
Esta clasificación, que se basa en criterios de calidad microbiológica del agua, limpieza del entorno y servicios higiénicos disponibles, se actualiza de manera constante en la plataforma oficial Verano Saludable, a fin de que la ciudadanía consulte el estado sanitario antes de visitar un balneario.
Según los últimos reportes, en total 41 balnearios han sido señalados como aptos y saludables para recibir visitantes en la temporada alta, mientras que otros no cumplen con las condiciones mínimas de salubridad y pueden representar un riesgo para la salud, por lo cual es clave tener en cuenta la información.
MINESA y DIGESA oficializan listado de playas saludables para el verano 2026 / FOTO: Facebook
Playas saludables por distrito (Verano Saludable - Digesa)
- Ancón
- Playa Hermosa
- Playa San Francisco Chico
- Barranco
- Playa Los Pavos
- Playa Barranco
- Playa Los Yuyos
- Chorrillos
- Playa Agua Dulce Norte B
- Playa Pescadores
- Playa La Sombrilla (Sector Chorrillos)
- Miraflores
- Playa Tres Picos
- Playa La Pampilla II
- Playa Miraflores
- Playa Redondo II
- Playa Redondo I
- Playa Los Delfines
- Playa Estrella
- Punta Hermosa
- Playa El Silencio
- Playa Caballeros
- Playa Punta Hermosa
- Punta Negra
- Playa Punta Negra
- Santa María del Mar
- Playa Santa María
- Playa Embajadores
- Provincia Constitucional del Callao
- Playa Cantolao García García
- Playa Cantolao Regatas Unión
- Playa Cantolao Zona Naval
- Playa Malecón Pardo
- Barranca
- Playa Caleta Vidal
- Playa Puerto Chico
- Playa Miraflores
- Playa Chorrillos
- Cañete
- Playa Puerto Viejo - San Antonio
- Playa Cerro La Virgen
- Playa León Dormido
- Playa La Ensenada
- Playa Bujama Sur
- Playa Laguna Milagrosa
- Playa Laguna Encantada
- Playa Laguna Mellicera
- Playa Las Salinas
- Playa Pasamayito
- Huaura
- Playa Laguna Las Albuferas
- Playa Las Liseras
- Playa Tambo de Mora
- Playa Los Viños
- Playa Puerto Vegueta
