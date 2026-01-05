MINSA confirma lista de todas las playas saludables en Lima aptas para bañistas en el verano 2026

Con la llegada de la temporada de verano 2026, el Ministerio de Salud (Minsa) y la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) han publicado el listado actualizado de playas saludables y aptas para bañistas en Lima y la provincia del Callao.

Esta clasificación, que se basa en criterios de calidad microbiológica del agua, limpieza del entorno y servicios higiénicos disponibles, se actualiza de manera constante en la plataforma oficial Verano Saludable, a fin de que la ciudadanía consulte el estado sanitario antes de visitar un balneario.

Según los últimos reportes, en total 41 balnearios han sido señalados como aptos y saludables para recibir visitantes en la temporada alta, mientras que otros no cumplen con las condiciones mínimas de salubridad y pueden representar un riesgo para la salud, por lo cual es clave tener en cuenta la información.

MINESA y DIGESA oficializan listado de playas saludables para el verano 2026 / FOTO: Facebook

Playas saludables por distrito (Verano Saludable - Digesa)

Ancón

Playa Hermosa

Playa San Francisco Chico

Barranco

Playa Los Pavos

Playa Barranco

Playa Los Yuyos

Chorrillos

Playa Agua Dulce Norte B

Playa Pescadores

Playa La Sombrilla (Sector Chorrillos)

Miraflores

Playa Tres Picos

Playa La Pampilla II

Playa Miraflores

Playa Redondo II

Playa Redondo I

Playa Los Delfines

Playa Estrella

Punta Hermosa

Playa El Silencio

Playa Caballeros

Playa Punta Hermosa

Punta Negra

Playa Punta Negra

Santa María del Mar

Playa Santa María

Playa Embajadores

Provincia Constitucional del Callao

Playa Cantolao García García

Playa Cantolao Regatas Unión

Playa Cantolao Zona Naval

Playa Malecón Pardo

Barranca

Playa Caleta Vidal

Playa Puerto Chico

Playa Miraflores

Playa Chorrillos

Cañete

Playa Puerto Viejo - San Antonio

Playa Cerro La Virgen

Playa León Dormido

Playa La Ensenada

Playa Bujama Sur

Playa Laguna Milagrosa

Playa Laguna Encantada

Playa Laguna Mellicera

Playa Las Salinas

Playa Pasamayito