Alianza Lima continúa a paso firme en el Torneo Apertura tras un gran inicio. Su más reciente victoria ante UTC lo mantiene como líder en solitario, aunque su rendimiento todavía genera cuestionamientos. En medio de ese panorama, se conoció que los blanquiazules incorporaron a un futbolista de gran jerarquía con la finalidad de potenciar el plantel y pelear por el primer título de la Liga 1.

Alianza Lima incorpora a figura de talla internacional para buscar el título del Apertura

Alianza Lima han conformado un plantel de gran nivel con el objetivo de salir campeones nacionales; sin embargo, han sufrido varias bajas en este inicio de temporada. En ese contexto, uno de los jugadores que se perdió diversos encuentros por lesión fue Guillermo Viscarra, una de las piezas fundamentales del equipo.

En ese sentido, Líbero pudo conocer, a través de su edición impresa, que el portero boliviano logró recuperarse satisfactoriamente de la dolencia que lo aquejaba en las últimas semanas y ya entrena a la par de sus compañeros. Bajo esa premisa, se prevé que el guardameta pueda ser incluido en la lista para el próximo compromiso.

Guillermo Viscarra logró recuperarse de su lesión y apunta a volver con Alianza Lima.

Guillermo Viscarra ha demostrado ser uno de los futbolistas más importantes del plantel, siendo determinante bajo los tres palos. Por ello, con su regreso, existen altas probabilidades de que incluso pueda arrancar en el once titular para el próximo duelo ante Melgar, aunque todo dependerá de Pablo Guede.

Recordemos que el portero de 33 años sufrió un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho, por lo que su tiempo de recuperación se estimaba entre las 3 y 5 semanas. Un periodo que ya está llegando a su fin, por lo que apunta a volver a lucirse con los 'íntimos'.

Números de Guillermo Viscarra en Alianza Lima

Desde su llegada a Alianza Lima en la temporada pasada, Viscarra se ha consolidado como uno de los titulares indiscutibles. En las dos campañas que lleva con los blanquiazules, el boliviano ha atajado un total de 51 partidos, dejando su valla invicta en 17 encuentros.

Próximo partido de Alianza Lima

El próximo desafío de Alianza Lima será ante Melgar por la fecha 6 del Torneo Apertura, este duelo se disputará el lunes 9 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute. Un partido que enfrenta a dos grandes rivales y candidatos a pelear el título.