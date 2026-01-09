Madrugada de TERROR en Walmart de Arkadelphia: un vándalo ataca y provoca el CIERRE de la tienda por agresión

Decenas de compradores se encontraron con las puertas cerradas de un Walmart en Arkadelphia la mañana del jueves 8 de enero, luego de un grave incidente ocurrido durante la madrugada que obligó a suspender las operaciones del establecimiento. Autoridades locales confirmaron que el cierre se debió a un acto delictivo que provocó daños significativos en la tienda.

El sospechoso permanece detenido mientras se definen los cargos.

Robo y daños en sistemas clave provocaron el cierre del Walmart de Arkadelphia

De acuerdo con información proporcionada por la Oficina del Sheriff del Condado de Clark, un individuo ajeno a la tienda ingresó al Walmart alrededor de las 2:00 de la mañana y causó destrozos en servidores esenciales para el funcionamiento del negocio. El teniente Russell Ursery explicó, mediante una publicación en redes sociales, que el sospechoso también tuvo un altercado físico con un empleado de Walmart durante el incidente.

Los daños a la infraestructura tecnológica impidieron que la tienda operara con normalidad, lo que llevó a la decisión de cerrar el local mientras se evaluaban las afectaciones y se realizaban las reparaciones necesarias.

Detención del sospechoso y avances en la investigación policial

El caso derivó en una investigación por delito grave, liderada por el Departamento de Policía de Arkadelphia. El jefe de policía, Jason "Shorty" Jackson, informó a Arkadelphian.com que el sospechoso logró huir inicialmente del lugar, pero regresó más tarde a la ciudad, donde fue localizado y detenido cerca del mediodía.

Tras su arresto, el individuo fue trasladado al Centro de Detención del Condado de Clark, donde permaneció bajo custodia mientras las autoridades reunían pruebas y definían los cargos que serían presentados ante la fiscalía.

Hasta la tarde del jueves, no se había confirmado cuánto tiempo permanecería cerrado el Walmart de Arkadelphia. Durante toda la jornada, empleados del establecimiento se mantuvieron en ambas entradas para informar a los clientes sobre la suspensión temporal del servicio. Además, la página oficial de Facebook de la tienda señaló que se comunicaría cualquier actualización una vez que los sistemas volvieran a estar operativos.