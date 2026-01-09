- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tijuana vs América
- Sorteo Liga 1 2026
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Madrugada de TERROR en Walmart de Arkadelphia: un vándalo ataca y provoca el CIERRE de la tienda por agresión
Muchos clientes de Walmart no pudieron ingresar a la tienda el jueves 8 de enero debido a un robo reportado por las autoridades en horas de la madrugada.
Decenas de compradores se encontraron con las puertas cerradas de un Walmart en Arkadelphia la mañana del jueves 8 de enero, luego de un grave incidente ocurrido durante la madrugada que obligó a suspender las operaciones del establecimiento. Autoridades locales confirmaron que el cierre se debió a un acto delictivo que provocó daños significativos en la tienda.
El sospechoso permanece detenido mientras se definen los cargos.
PUEDES VER: ADVERTENCIA inmigrantes: Donald Trump ANUNCIA NUEVO IMPUESTO a las remesas y GOLPEA el dinero enviado desde EE. UU.
Robo y daños en sistemas clave provocaron el cierre del Walmart de Arkadelphia
De acuerdo con información proporcionada por la Oficina del Sheriff del Condado de Clark, un individuo ajeno a la tienda ingresó al Walmart alrededor de las 2:00 de la mañana y causó destrozos en servidores esenciales para el funcionamiento del negocio. El teniente Russell Ursery explicó, mediante una publicación en redes sociales, que el sospechoso también tuvo un altercado físico con un empleado de Walmart durante el incidente.
Los daños a la infraestructura tecnológica impidieron que la tienda operara con normalidad, lo que llevó a la decisión de cerrar el local mientras se evaluaban las afectaciones y se realizaban las reparaciones necesarias.
Detención del sospechoso y avances en la investigación policial
El caso derivó en una investigación por delito grave, liderada por el Departamento de Policía de Arkadelphia. El jefe de policía, Jason "Shorty" Jackson, informó a Arkadelphian.com que el sospechoso logró huir inicialmente del lugar, pero regresó más tarde a la ciudad, donde fue localizado y detenido cerca del mediodía.
Tras su arresto, el individuo fue trasladado al Centro de Detención del Condado de Clark, donde permaneció bajo custodia mientras las autoridades reunían pruebas y definían los cargos que serían presentados ante la fiscalía.
Hasta la tarde del jueves, no se había confirmado cuánto tiempo permanecería cerrado el Walmart de Arkadelphia. Durante toda la jornada, empleados del establecimiento se mantuvieron en ambas entradas para informar a los clientes sobre la suspensión temporal del servicio. Además, la página oficial de Facebook de la tienda señaló que se comunicaría cualquier actualización una vez que los sistemas volvieran a estar operativos.
- 1
ALERTA con los pagos SNAP: en este estado de EE. UU., del 5 al 11 de enero 2026, los beneficiarios ya podrán cobrar
- 2
ADVERTENCIA inmigrantes: Donald Trump ANUNCIA NUEVO IMPUESTO a las remesas y GOLPEA el dinero enviado desde EE. UU.
- 3
ALERTA, beneficiarios SNAP: lo que SÍ y lo que NO podrás comprar con los cupones de alimentos en 2026
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90