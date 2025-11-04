'Daily Express US' y otros portales informaron que una madre de Arizona, Estados Unidos, fue detenida tras el hallazgo de su hija de 18 meses sola en un vehículo caliente, estacionado frente a Walmart. La mujer, que responde al nombre de Jessica Salazar, ahora enfrenta cargos por negligencia y poner en peligro a un menor, esto luego de presuntamente dejar al niño en el auto mientras hacía sus compras.

Walmart: arrestan a mujer luego que su bebé fuera hallada sola y dentro de auto caliente

Según la información de dicho medio y los reportes de las autoridades locales, la policía había recibido alertas de transeúntes preocupados por la menor, lo que llevó a los oficiales a acudir al establecimiento en Surprise el domingo 2 de noviembre.

Al llegar al lugar, encontraron a la bebé visiblemente angustiada, en un auto que no estaba encendido y con una ventana entreabierta, esto pese a que la temperatura exterior era de 86 grados, el interior del vehículo alcanzó los 114 grados, generando gran angustia y preocupación entre todos los presentes.

Los rescatistas, de inmediato, forzaron la puerta del auto para liberar a la menor, quien fue atendida en el lugar por los bomberos. La madre de familia, Salazar, aseguró a los oficiales que solo había estado en la tienda por cinco minutos, pero las grabaciones de seguridad evidenciaron que su ausencia fue de 15 minutos, tal como respaldó '12 News'.

Hasta el momento, no se conoce más detalles, pero se espera que la niña se recupere. Por su parte, el sargento Rick Hernández, del Departamento de Policía de Surprise, advirtió a la comunidad sobre los peligros de dejar a un niño sin supervisión en un vehículo, incluso por breves períodos.

¿Cuántos niños han perdido la vida tras negligencia de sus padres?

Vale recordar que, en lo que va de este año, 31 niños perdieron la vida en autos calientes, según la organización Kids and Car Safety, que resalta que, en promedio, 37 menores de 15 años mueren anualmente por golpe de calor tras ser dejados en vehículos en el país americano.

"La mayoría de los padres y cuidadores están mal informados y les gustaría creer que nunca podrían 'olvidar' a su hijo en un vehículo. El error más peligroso que un padre o cuidador puede cometer es pensar que dejar a un niño solo en un vehículo nunca podría sucederles a ellos o a su familia", expresó la organización.