ADVERTENCIA para clientes de Walmart: demanda colectiva alega que camarones congelados vendidos contenían un isótopo radiactivo
El demandante afirma que los camarones congelados Great Value, Southwind y Beaver Street vendidos en Walmart USA contenían un isótopo radiactivo.
Top Class Actions informó que una reciente demanda colectiva a nivel nacional alega que ciertos camarones congelados de la marca Great Value, vendidos en Walmart, podrían haber estado contaminados con cesio-137, un isótopo radiactivo resultante de procesos de fisión nuclear. Derrick Young, el demandante principal, sostiene que esta contaminación no fue informada a los consumidores, lo que implica que los productos fueron etiquetados y comercializados de manera engañosa y fraudulenta.
La demanda colectiva contra Walmart fue interpuesta en un tribunal federal de California.
PUEDES VER: PELIGRO en Walmart de Beatrice: reportan ARRESTO inmediato de hombre acusado de estrangular a mujer al interior de tienda
Riesgo de cesio-137 en camarones congelados vendidos en Walmart USA
Según la demanda, los compradores confiaban en que los productos alimenticios ofrecidos por Walmart USA y sus proveedores fueran seguros y libres de sustancias peligrosas, incluido el cesio-137. Young busca representar a los consumidores a nivel nacional y en California que adquirieron camarones congelados Great Value para consumo doméstico.
Camarones congelados Great Value: riesgos de salud y retiro del mercado
La demanda indica que incluso niveles bajos de cesio-137 pueden aumentar el riesgo de cáncer al dañar el ADN de las células del cuerpo humano. Además, la acción legal menciona un retiro del mercado anunciado en agosto por Beaver Street Fisheries LLC y Southwind Foods LLC, relacionado con camarones procesados por PT. Bahari Makmur Sejati, una empresa de Indonesia.
El retiro del mercado afectó a múltiples tiendas Walmart USA en estados como Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Missouri, Mississippi, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Virginia Occidental. A pesar de ello, Young afirma que los responsables organizaron la retirada de manera que muchos consumidores podrían no recibir compensación, incluso si fueron notificados sobre el retiro.
La demanda alega que Walmart, Beaver Street y Southwind incurrieron en enriquecimiento injusto, negligencia, incumplimiento de la garantía implícita de comerciabilidad, y violaciones a las leyes de publicidad engañosa, derechos del consumidor y competencia desleal en California. Young solicita un juicio con jurado, así como una declaración judicial y compensaciones legales, punitivas y por daños para todos los afectados.
Cabe destacar que esta no es la primera alerta: en agosto, la FDA retiró aproximadamente 18,000 bolsas de camarones cocidos de Kroger Market, también distribuidos por PT. Bahari Makmur Sejati, debido a una posible contaminación con cesio-137.
