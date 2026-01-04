- Hoy:
ALERTA conductores mayores: nueva norma en Estados Unidos cambia las licencias desde 2026 y afecta a quienes tienen 70 años o más
Desde enero de 2026, un marco federal prioriza prevención y seguridad vial para conductores mayores, sin quitar licencias de forma automática.
Desde el 1 de enero de 2026, Estados Unidos aplica una actualización nacional en las licencias de conducir para personas de 70 años o más. La medida, coordinada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, no apunta a sancionar, sino a detectar riesgos a tiempo y mantener la autonomía al volante el mayor tiempo posible.
Lejos de los temores iniciales, el balance temprano muestra una aceptación creciente a medida que se aclaran los criterios: evaluaciones simples, cursos breves y alternativas intermedias cuando aparecen limitaciones.
Por qué se activó el cambio
La decisión responde a una tendencia demográfica sostenida: decenas de millones de adultos mayores conducen hoy en el país y el número crece cada año. Especialistas coinciden en que envejecer no implica conducir mal, pero sí puede traer cambios graduales (visión nocturna, reflejos, atención) que conviene medir antes de que ocurra un incidente.
Cambios clave para conductores mayores.
Qué cambia para quienes tienen 70+
- Controles preventivos: pruebas periódicas de visión y tiempos de reacción para anticipar problemas.
- Cursos de actualización (según el estado): repasos de normas vigentes y técnicas para vías más congestionadas.
- Alertas responsables: médicos o familiares pueden reportar preocupaciones fundadas; el proceso deriva en evaluaciones, no en castigos automáticos.
- Aplicación estatal flexible: cada estado ajusta el “cómo” (presencial, telemedicina, frecuencia), pero respeta el marco federal.
¿Y si no se aprueba una evaluación?
No implica perder la licencia de inmediato. En muchos casos se otorgan licencias restringidas (conducción diurna, radios locales), una salida que preserva independencia sin comprometer la seguridad. La norma también empuja opciones complementarias: más uso de viajes compartidos, programas municipales con descuentos y ajustes en transporte público. El desafío sigue siendo mejorar alternativas en zonas rurales.
Lo que viene
- Más demanda en oficinas de tránsito en estados con alta población mayor.
- Reevaluaciones periódicas adaptadas por estado.
- Mayor foco en movilidad alternativa para quienes necesiten límites parciales.
