Este es el bono peruano de 200 soles que se entrega en 2025, pero pocos lo conocen: ¿cómo cobrarlo?

El Gobierno peruano realiza la entrega de diversos apoyos económicos a determinados sectores de la población; sin embargo, no todos los ciudadanos conocen cuáles son los pagos activos en 2025 y qué requisitos deben cumplir para cobrar. Por ello, te compartimos toda la información sobre el bono de 200 soles que se paga por orfandad.

Si eres responsable de uno o más menores de edad que perdieron a su padre, madre u ambos, entonces puedes acceder al pago de S/ 200 cada 2 meses. La solicitud se puede realizar de manera online, en el marco de la Ley 31405, solo debes darle clic aquí para dirigirte al documento que tienes que completar con datos personales.

Consulta bono orfandad: ¿cuáles son las condiciones para postular?

Antes que presentar tu solicitud, verifica que el menor beneficiario esté inscrito en el Registro de Información de Niñas, niños y Adolescente en situación de Orfandad del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Además, debe pertenecer a un hogar en situación de pobreza o pobreza extrema, según el padrón del Sisfoh, pero se exceptúa a quienes se encuentren en el Mecanismo Intersectorial para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos.

El bono es una pensión mensual de S/ 200 por cada menor en situación de orfandad.

Una vez que te asegures que el menor cumpla las condiciones, el adulto responsable debe llenar el formato de solicitud, aprobado por el Inabif (enlace aquí), incluyendo la declaración jurada. En caso de los extranjeros, se debe adjuntar la copia del Carnet de Extranjería en ambos lados.

¿Cuándo depositan el bono de orfandad?

El Bono de Orfandad, que consiste en una asistencia económica de S/ 200 mensuales por cada menor en situación de orfandad, se abona cada dos meses a través del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF). El pago se realiza a través de una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación a nombre del administrador del menor.

¿Cuándo acaba el pago del bono por orfandad?

El bono por orfandad en Perú se extingue cuando el beneficiario cumple 18 años de edad, a excepción de que tenga una discapacidad severa o que se encuentre estudiante en una institución educativa acreditada por el Ministerio de Educación (Minedu). Asimismo, otro factor puede ser el fallecimiento del beneficiario(a) o cuando la documentación presentada sea falsa.