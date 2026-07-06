¿Se confirmó AUMENTO del aguinaldo por Fiestas Patrias para el sector público? Cronograma de pago y monto

Con la llegada de las Fiestas Patrias 2026, también se acerca el depósito del aguinaldo para trabajadores y pensionistas del sector público. Este beneficio laboral es un pago adicional que se recibe con el objetivo de apoyar los gastos de las celebraciones por la Independencia del Perú. ¿Habrá un incremento en el monto? Revisa todos los detalles y el cronograma de pagos.

¿Se confirmó aumento del aguinaldo por Fiestas Patrias 2026?

La posibilidad de un aumento del aguinaldo por Fiestas Patrias 2026 ha generado expectativa entre los beneficiarios. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno peruano no ha confirmado un incremento en el monto que se paga en julio, por lo que se mantiene la cifra de 300 soles para los servidores del Estado, conforme a la normativa vigente.

Es importante destacar que el abono se realiza junto con la remuneración correspondiente a julio, a través del Banco de la Nación, y que quienes reciben exclusivamente el aguinaldo son miembros del sector público. Mientras que a los trabajadores del ámbito privado les corresponde la gratificación. Los beneficiarios son:

Funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo los regímenes del Decreto Legislativo N.° 276, la Ley N.° 29944 y la Ley N.° 30512.

Trabajadores bajo el régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios).

Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Pensionistas del Estado (Ley N.° 20530, Ley N.° 19990, entre otros).

Obreros permanentes y eventuales del sector público.

El aguinaldo por Fiestas Patrias en julio de 2026 asciende a un monto fijo de S/ 300.

Fechas de pago del aguinaldo en julio 2026

El Banco de la Nación publicó el calendario oficial de pagos para julio del 2026, por lo que los depósitos del aguinaldo se efectúan de manera escalonada según la entidad pública a la que pertenezca cada trabajador, entre el 17 y el 22 de julio.

Viernes 17 de julio: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos regionales: unidades ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas

Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos regionales: unidades ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas Lunes 20 de julio: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores. Martes 21 de julio: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Miércoles 22 de julio: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

Por su parte, los pensionistas de la ONP reciben el abono con antelación, ordenado por la primera letra de su apellido paterno, desde el martes 7 de julio.

En conclusión, el pago confirmado del aguinaldo para Fiestas Patrias 2026 continúa siendo de S/300, por lo que los trabajadores y pensionistas deben revisar el cronograma del Banco de la Nación para conocer la fecha exacta en que recibirán el depósito correspondiente.