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¿Cuánto es la multa por no colocar la bandera del Perú en Fiestas Patrias 2026? Montos de hasta S/5.500

La Municipalidad de Lima recuerda que es obligatorio colocar la bandera nacional por el aniversario de la Independencia del Perú, del 15 al 31 de julio de 2026.

Angie De La Cruz
Conoce a cuánto asciende las multas de la Municipalidad de Lima por no cumplir con el embanderamiento obligatorio.
Conoce a cuánto asciende las multas de la Municipalidad de Lima por no cumplir con el embanderamiento obligatorio. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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El mes patrio ya inició, por lo que, ante las celebraciones por el 205.º aniversario de la Independencia del Perú, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) enfatizó que será obligatorio colocar la bandera nacional. Si no se cumple con esta medida, se podrán generar multas que van desde S/550 hasta S/5.500, dependiendo de la infracción.

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El embanderamiento general se deberá realizar en viviendas, instituciones públicas y privadas, establecimientos comerciales y demás predios ubicados en el Cercado de Lima. Dicha disposición por Fiestas Patrias 2026 regirá del 15 al 31 de julio, de acuerdo con la Ordenanza N.° 2200.

Fiestas Patrias

Se dispuso el embanderamiento en Lima por los 205 años de la Independencia del Perú.

Multas por no colocar bandera del Perú en Fiestas Patrias

Los propietarios que no cumplan con el embanderamiento en el Centro Histórico de Lima podrán recibir una multa de S/1.375, mientras que en el resto del Cercado de Lima la sanción será de S/550. En tanto, el uso inapropiado de la bandera mediante modificaciones ofensivas a su diseño original constituye la infracción más grave y será sancionado con una multa de S/5.500.

Por otro lado, la normativa también establece una serie de restricciones sobre el uso correcto del emblema nacional. Entre ellas, se prohíbe colocar más de una bandera por predio, instalarla en ventanas, balcones o puertas, así como exhibir banderas rotas, descoloridas, sucias o en mal estado. Del mismo modo, está prohibido alterar el diseño oficial de la bandera de manera ofensiva.

En medio de este contexto, la Municipalidad de Lima exhorta a vecinos y comerciantes a participar activamente de las Fiestas Patrias colocando correctamente la bandera nacional. La comuna destacó que esta iniciativa fortalece la identidad nacional y el respeto por los símbolos que representan al Perú.

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Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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