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Rodrigo Ureña le hace 'guiño' a Universitario y los hinchas se ilusonan

Rodrigo Ureña, tricampeón con Universitario, sorprendió al demostrar que no ha olvidado al cuadro crema y dejó un fuerte mensaje.

Francisco Esteves
Rodrigo Ureña le hace 'guiño' a Universitario.
Rodrigo Ureña le hace 'guiño' a Universitario. | Foto: LÍBERO.
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Uno de los futbolistas más importantes que ha tenido Universitario de Deportes en los últimos años ha sido, sin duda alguna, Rodrigo Ureña. El volante chileno logró salir tricampeón de la Liga 1 y ahora sorprendió al mundo entero demostrando que todavía sigue pensando en el cuadro crema.

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Como muchos saben, actualmente el mediocampista se encuentra jugando para Millonarios de Colombia y es una de las piezas principales del plantel, por lo que es muy querido en el país 'cafetero'. No obstante, el popular 'Pitbull' le dejó un mensaje a Martín Pérez Guedes que emocionó a la hinchada merengue.

Resulta que, en su cuenta oficial de Instagram, el volante de Universitario de Deportes publicó una fotografía suya entrenando previo al duelo ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores, partido que los cremas ganaron 4-2. De inmediato, Rodrigo Ureña le hizo un sensacional comentario.

Universitario, Liga 1

El mensaje de Rodrigo Ureña.

El chileno le colocó los emojis de una cabra y un fuego, algo habitual en redes sociales cuando se quiere halagar a otra persona. Con ello, el 'Pitbull' demostró que sigue atento a la 'U' o, por lo menos, a los futbolistas que siguen jugando en tienda merengue y con quienes compartió tres largos años.

Trayectoria de Rodrigo Ureña

Estos han sido sus clubes:

  • Unión Española
  • U de Chile
  • Cobresal
  • Deportes Temuco
  • Palestino
  • Antofagasta
  • América de Cali
  • Deportes Tolima
  • Universitario
  • Millonarios

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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