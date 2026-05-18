Inmigrantes INDIGNADOS por VIDEO de dominicano amenazando con furia a hondureña: "Llama al ICE, que se la lleven"

Un nuevo caso de tensión entre conductores frente a una escuela en Elizabeth, Nueva Jersey, Estados Unidos, ha desatado indignación en redes sociales tras la difusión de un video en el que se registran gritos, amenazas y referencias al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El hecho, ocurrido el miércoles 13 de mayo, involucra a una madre inmigrante y a la pareja de otra conductora, en medio de una discusión que escaló rápidamente y que ahora genera debate sobre el trato hacia inmigrantes en Estados Unidos.

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De acuerdo con el reporte de Qué Pasa Media Network, todo comenzó cuando Darling Hernández, una mujer inmigrante, esperaba a su hijo fuera de una escuela alrededor de las 2:30 de la tarde mientras hablaba por teléfono dentro de su vehículo. En ese momento, otro automóvil se aproximó y habría impactado su carro en dos ocasiones, lo que dio inicio a una discusión que fue subiendo de tono.

Según su testimonio, la conductora involucrada reconoció inicialmente el golpe, minimizándolo como "solo un rayoncito". Sin embargo, la situación cambió cuando llegó su pareja al lugar, presuntamente trabajador de una empresa de mensajería, quien reaccionó de forma agresiva y comenzó a insultar. En medio del altercado, la víctima denunció que fue intimidada con amenazas relacionadas con inmigración.

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El momento fue grabado por la propia afectada y difundido en redes sociales, donde se escucha la tensión del enfrentamiento. En el material, según Qué Pasa Media Network, el hombre le grita y la amenaza con reportarla ante las autoridades migratorias. "Empezó a decirme, a amenazarme que me iba a llamar a ICE", relató Hernández en un video publicado posteriormente, lo que generó una fuerte reacción entre los usuarios.

La mujer también reconoció que perdió el control durante la discusión y ofreció disculpas por los insultos proferidos frente a menores presentes en la escena, incluido su hijo. Explicó además que inicialmente no llamó a la policía porque sospechaba que la otra conductora no contaba con licencia, con la intención de evitar consecuencias legales para ambas partes.

Tras el incidente, aseguró que el caso ya fue reportado a la empresa para la que trabaja el hombre involucrado y que ha iniciado acciones legales con el apoyo de un abogado. Asimismo, indicó que existen cámaras de seguridad de la escuela que podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido.

El video continúa circulando ampliamente, alimentando el debate en redes sobre el uso de amenazas vinculadas a ICE en conflictos cotidianos, especialmente en comunidades de inmigrantes en Estados Unidos, donde numerosos usuarios han expresado preocupación e indignación por este tipo de situaciones.