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Así fue el debut de Bryan Reyna en Universitario Deportes ante Deportes Tolima
A los 69' del segundo tiempo, Bryan Reyna hizo su ingreso a la cancha en reemplazo de Álex Valera y así hizo su debut oficial con Universitario de Deportes ante Deportes Tolima en la Copa Libertadores.