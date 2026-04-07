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Bryan Reyna debutó con Universitario de Deportes ante Deportes Tolima | Foto: ESPN

Así fue el debut de Bryan Reyna en Universitario Deportes ante Deportes Tolima

A los 69' del segundo tiempo, Bryan Reyna hizo su ingreso a la cancha en reemplazo de Álex Valera y así hizo su debut oficial con Universitario de Deportes ante Deportes Tolima en la Copa Libertadores.

Luis Blancas
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