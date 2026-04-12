Partidos de hoy EN VIVO, lunes 13 de abril: programación, horarios y canales de TV
¡Se vienen tremendos encuentros! Este lunes 13 tendemos por ejemplo Manchester United vs Leeds United o Fiorentina vs Lazio, entre otros.
Este lunes 13 de abril, se disputarán apasionantes encuentros por las competiciones más importantes del mundo. Por ejemplo, tendremos actividad en España, Italia e Inglaterra, además de choques por la Liga de Campeones de Asia y más. A continuación podrás revisar la programación de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por LaLiga de España
|Partido
|Horario
|Canal
|Levante vs Getafe
|2.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney Plus.
Partidos de hoy por Premier League
|Partido
|Horario
|Canal
|Manchester United vs Leeds
|2.00 p. m.
|Disney Plus.
Partidos de hoy por Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Fiorentina vs Lazio
|1.45 p. m.
|Disney Plus.
Partidos de hoy por Liga Profesional de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Defensa y Justicia vs Talleres
|2.30 p. m.
|Disney Plus, Fanatiz y TyC Sports
|Sarmiento vs Gimnasia
|2.30 p. m.
|Fanatiz y TyC Sports
|Lanús vs Banfield
|5.00 p. m.
|Fanatiz y TyC Sports
|Vélez vs Central Córdoba
|7.30 p. m.
|Fanatiz y TyC Sports.
Partidos de hoy por Champions League Asia
|Partido
|Horario
|Canal
|Al Ahli vs Al Duhail
|9.45 a. m.
|Disney Plus
|Al Hilal vs Al Sadd
|1.00 p. m.
|Disney Plus.
Partidos de hoy por Liga de Chile
|Partido
|Horario
|Canal
|U. La Calera vs Deportivo Concepción
|7.00 p. m.
|TNT Sports y Max.
Partidos de hoy por Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Peñarol vs Liverpool
|6.00 p. m.
|Disney Plus
