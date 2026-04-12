Partidos de hoy EN VIVO, lunes 13 de abril: programación, horarios y canales de TV

¡Se vienen tremendos encuentros! Este lunes 13 tendemos por ejemplo Manchester United vs Leeds United o Fiorentina vs Lazio, entre otros.

Gary Huaman
Revisa la programación de todos los partidos que se jugarán este lunes 13 de abril.
Revisa la programación de todos los partidos que se jugarán este lunes 13 de abril.
Este lunes 13 de abril, se disputarán apasionantes encuentros por las competiciones más importantes del mundo. Por ejemplo, tendremos actividad en España, Italia e Inglaterra, además de choques por la Liga de Campeones de Asia y más. A continuación podrás revisar la programación de los partidos de hoy.

Canal confirmado para ver partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores

Partidos de hoy por LaLiga de España

PartidoHorarioCanal
Levante vs Getafe2.00 p. m.ESPN 2 y Disney Plus.

Partidos de hoy por Premier League

PartidoHorarioCanal
Manchester United vs Leeds2.00 p. m.Disney Plus.

Partidos de hoy por Serie A

PartidoHorarioCanal
Fiorentina vs Lazio1.45 p. m.Disney Plus.

Partidos de hoy por Liga Profesional de Argentina

PartidoHorarioCanal
Defensa y Justicia vs Talleres2.30 p. m.Disney Plus, Fanatiz y TyC Sports
Sarmiento vs Gimnasia2.30 p. m.Fanatiz y TyC Sports
Lanús vs Banfield5.00 p. m.Fanatiz y TyC Sports
Vélez vs Central Córdoba7.30 p. m.Fanatiz y TyC Sports.

Partidos de hoy por Champions League Asia

PartidoHorarioCanal
Al Ahli vs Al Duhail9.45 a. m.Disney Plus
Al Hilal vs Al Sadd1.00 p. m.Disney Plus.

Partidos de hoy por Liga de Chile

PartidoHorarioCanal
U. La Calera vs Deportivo Concepción7.00 p. m.TNT Sports y Max.

Partidos de hoy por Liga de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Peñarol vs Liverpool6.00 p. m.Disney Plus

AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

