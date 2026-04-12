Guede tomó fuerte medida con Alejandro Duarte tras regreso de Guillermo Viscarra a Alianza Lima
Pablo Guede ha tomado una decisión crucial sobre quién ocupará el puesto de arquero en Alianza Lima para los próximos partidos de la Liga 1.
Alianza Lima se enfrentará a ADT de Tarma por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Unión Tarma. Sin embargo, en medio de ello, se dio a conocer quién será el arquero titular del club blanquiazul entre Guillermo Viscarra o Alejandro Duarte por decisión de Pablo Guede.
Pablo Guede tomó drástica medida con Alejandro Duarte tras regreso de Guillermo Viscarra a Alianza Lima
El periodista Kevin Pacheco informó a través de su programa ‘Al Limite’ que Guede ya tomó la decisión de seguir teniendo como titular a Duarte a pesar del regreso de Viscarra tras repechaje FIFA.
Asimismo, el comunicador reveló que el técnico argentino se sentó a hablar con el guardameta boliviano para explicarle que no hay motivos para colocar en la banca de suplentes al arquero peruano.
Video: L1MAX
“Duarte tapará este partido y los próximos. Guede habló con Viscarra y el boliviano lo tomó bien. Habla bien de que haya aceptado esta decisión", afirmó.
En conclusión, Pablo Guede alineará a Alejandro Duarte como el arquero titular de Alianza Lima para el duelo que sostendrán ante ADT de Tarma por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1.
Alianza Lima vs ADT por Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Alianza Lima se medirá ante Asociación Deportiva de Tarma el martes 14 de abril de 2026 a las 3.15 p. m. por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Unión Tarma.
Notas Recomendadas
