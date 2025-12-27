Rodrigo Vilca, ex Universitario, da el batacazo y firma por mítico club de Liga 1 2026: "Se muda"

Universitario de Deportes tuvo en sus filas a un futbolista nacional que llegó a salir al exterior como Rodrigo Vilca. El volante estuvo en Newcastle desde la temporada 2020, pero no logró dar ese salto al primer equipo. Ahora, el jugador busca rodaje en la Liga 1 de Perú, sabiendo que el 2025 estuvo en el Atlético Grau de Ángel Comizzo.

El volante de 26 años, Rodrigo Vilca, decidió no jugar en Atlético Grau y ahora sorprende con su estadía en Comerciantes Unidos para la Liga 1 2026. Según pudo conocer la edición impresa de LÍBERO, el ex Universitario de Deportes tendrá un nuevo reto en su profesión con un elenco que busca mejorar su campaña el siguiente año.

Ante los números aceptables que logró mostrar con Atlético Grau de Piura, el conjunto de Cutervo no vio con malos ojos la llegada de Rodrigo Vilca, quien a sus 26 años busca seguir elevando su nivel y ser una de las figuras de Comerciantes Unidos para no peligrar el descenso en la edición 2026.

"Ya cambia de camiseta. ¡Vilca se muda a Cutervo! Tuvo un gran año aceptable en Atlético Grau, luego de su regreso de Europa. En el Decano jugó 29 partidos, anotó 3 goles y dio 3 asistencias. Nos referimos al volante Rodrigo Vilca, quien tuvo participación en el último amistoso de la selección. El '10' jugará en Comerciantes Unidos", informa la edición impresa de LÍBERO.

¿En qué clubes jugó Rodrigo Vilca?

Deportivo Municipal

Newcastle

Doncaster Rov.

Universitario

Vozdovac

Atlético Grau

Valor de mercado de Rodrigo Vilca

Según el portal "Transfermarkt", Rodrigo Vilca tiene un valor de mercado de 375 mil euros a sus 26 años de edad. El volante nacional registra su mejor marca en lo que respecta a su carrera profesional, por lo que espera seguir creciendo en un mítico club del Perú como Comerciantes Unidos.