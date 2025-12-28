Dejó la 'U' tras varios años y ahora está cerca de definir su llegada a Ecuador: "Próxima semana"

En medio del mercado de pases 2026, un ex Universitario de Deportes señaló que tiene todo listo para afrontar su primera experiencia profesional en tierras ecuatorianas. Este importante elemento destaca por haber sido parte de la selección peruana y la Liga 1.

Se fue de Universitario y ahora está cerca de fichar por club ecuatoriano

Pablo Bossi, dejó las filas de la institución merengue en el 2020, tras su arribo en el 2017. Por varios años, el uruguayo asumió el rol de Jefe de la Unidad Técnica de Menores, donde pudo conocer más del balompié nacional, asimismo, contribuyó en el fortalecimiento de las canteras del cuadro crema. Ahora, para 2026, el entrenador de 52 años está cerca de dirigir a Técnico Universitario de Ecuador.

Pablo Bossi fue Jefe de la Unidad Técnica de Menores en Universitario

Mediante una reciente entrevista con ABC Deportivo Radio, Bossi confirmó que mantiene negociaciones "avanzadas" con el 'Rodillo Rojo' para asumir en reemplazo del saliente Geovanny Cumbicus. En sus declaraciones, el ex Chankas de Andahuaylas afirmó sentirse ilusionado con la oportunidad de dirigir a un histórico del fútbol ecuatoriano.

"Es un club referente porque estuve con la selección de Perú en Ambato y lo sentí. Entiendo que Técnico se va a quedar en la Serie A. Me gustaría iniciar la pretemporada ya el 7 de enero. Mi empresario me dice que las conversaciones están avanzadas, esperamos cerrar la próxima semana. Soy un DT ofensivo, en Técnico hay que recuperar ese estilo",

(Video: ABC Deportivo de Ecuador)

Técnico Universitario a la espera ser notificado sobre su permanencia en la LigaPro

Según reportan medios de Ecuador, Técnico Universitario permanece a la espera de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (EEF) anuncie oficialmente, su continuidad en la LigaPro 2026 en el mes de enero, tras el término de la temporada 2025. Sin embargo, 9 de octubre también reclama su derecho a ascender a la máxima categoría, luego de haber disputado la Serie B.

Trayectoria profesional de Pablo Bossi