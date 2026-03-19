Panini lanza en Perú el álbum del Mundial 2026: fecha de venta, precio y cuántas figuras tendrá

El esperado Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ 2026 ya es una realidad en Perú. La reconocida marca Panini anunció su lanzamiento con un mensaje claro: "La Copa Mundial de fútbol no empieza en la cancha, empieza en nuestras manos", marcando el inicio de una nueva experiencia para los fanáticos del fútbol.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete ser una edición sin precedentes en la historia del torneo, ya que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones nacionales, ampliando considerablemente el formato tradicional. Además, el campeonato se disputará de manera conjunta en tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México, convirtiéndose en la primera sede continental compartida y elevando aún más la magnitud del evento. En este contexto, el álbum oficial se posiciona como una pieza clave para vivir la previa del torneo más importante del fútbol mundial.

Para reflejar la magnitud de este torneo histórico, Panini presentará el álbum más grande de toda su historia mundialista, con 112 páginas y un total de 980 stickers, además de un diseño completamente renovado que reúne tanto a las grandes potencias del fútbol como a las nuevas figuras que buscarán brillar en el certamen. Esta edición se perfila así como uno de los desafíos de colección más ambiciosos para los fanáticos del deporte.

Álbum Panini del Mundial 2026

¿Dónde y desde cuándo comprar el Álbum de la Copa Mundial FIFA 2026?

El lanzamiento en Perú contará con dos momentos importantes para los coleccionistas: la preventa digital, que iniciará el 1 de abril, y el lanzamiento oficial con entrega física, programado para el 5 de mayo desde las 0.00 horas. El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estará disponible a través de la red de distribuidores autorizados de Panini, incluyendo Tai Loy, Tottus, Wong, Metro, Plaza Vea, Vivanda, Ripley, Falabella, Tambo, Oxxo, Repsol, Rappi y PedidosYa, entre otros puntos de venta, con distintas opciones disponibles para los hinchas.

Precio del Álbum y figuritas