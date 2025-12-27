Dirigente de Universitario reveló que se anunciará la salida de cinco futbolistas más para 2026

El mercado de fichajes en el fútbol peruano sigue dando intensos remezones y en Universitario hay novedades tanto en salidas como en llegadas. En el equipo masculino hay un panorama más claro, pues se conoció que se mantendrá la base del tricampeonato, considerando a los elementos que ya salieron como Sebastián Britos, Gabriel Costa, Diego Churín, Jairo Vélez y el DTJoge Fossati.

Mientras que aún hay incertidumbre en el elenco femenino luego de que no alcanzaran el título de la temporada. Las primeras salidas fueron las del entrenador Andrés Usme y la mundialista colombiana Catalina Usme, sin embargo, Fabrizio Acerbi contó que habrá otros anuncios de otras —al menos— cinco partidas más.

El jefe de Polideportivo de Universitario de Deportes reveló que habrá una reestructuración necesaria en el elenco que asumirá la temporada 2026, además reconoció que Alianza Lima tiene en la mira a algunas de las 'leonas'.

"Hay muchas cosas que debemos ver para realizar una reestructuración en el equipo, pero para eso hay que ver qué futbolistas son mejores que las que tenemos, independientemente del momento que viven. Somos el equipo que más jugadores aporta a la selección peruana y chilena. De hecho, hay jugadoras del equipo que Alianza las quiere", enfatizó Fabrizio Acerbi.

Además, el dirigente manifestó que la arquera titular Gabriela Bórquez se mantendrá en el plantel que dirigirá el chileno Carlos Véliz, pero contó que habrá nuevas partidas: "El técnico viene con un preparador físico que ha tenido a Gabriela Bórquez, que se quedará el 2026. Es una gran portera, a pesar de lo ocurrido en la final que fue falta. No queremos dar ventaja en nada. Van a haber cuatro o cinco jugadores que saldrán, incluso una se va a México. La otra semana veremos el tema de jales, todas están en evaluación".