Sport Boys da el golpe y está cerca de firmar a atacante desde Estados Unidos: "El mejor jugador"

Tras la oficialización de Jaime De la Pava en el cargo de DT, la directiva de Sport Boys viene concretando a sus primeros fichajes para afrontar la temporada 2026. El equipo del primer puerto busca ser protagonista y por ello ahora acordaron la incorporación de su flamante '10' extranjero.

Sport Boys concretó la incorporación de talentoso atacante desde los Estados Unidos

El periodista Ernesto Jerónimo Macedo confirmó el adelanto de Uriel Lugt, quien señaló que el mediocentro ofensivo Juan David Torres Henríquez, se convertirá en nuevo refuerzo de la 'Misilera' por todo el 2026, procedente de Charleston de la Segunda División de los Estados Unidos.

Juan David Torres será nuevo fichaje de Sport Boys/Foto: Instagram

"Juan David Torres, colombiano, llega a préstamo por un año a Sport Boys. Juega de mediapunta, interior o extremo. Pertenece a Charleston hasta fines de 2027", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Asimismo, el periodista destacó que el 'Niño Maravilla' llegará al conjunto rosado con un importante reconocimiento tras su buen nivel. "Ha sido elegido el mejor jugador en su posición de la USLC en los últimos dos años. Llegará el 3 de enero", acotó.

¿Cómo le fue a Juan David Torres en Charleston?

Juan David Torres dejará Charleston a finales del 2025, luego de haber participado de 24 partidos oficiales por la USLC y US Open Cup. Registró 3 goles, brindó 10 asistencias, y jugó un aproximado de 2,007 minutos con los 'Black and Yellow'.

En su carrera profesional, el futbolista de 24 años tuvo la oportunidad de defender las camisetas de CA Banfield U 20, Corinthians U 20, Millonarios y Charleston de los Estados Unidos. Por su parte, según el portal internacional Transfermarkt, el atacante cafetero se cotiza en 350 mil euros en el mercado de pases.