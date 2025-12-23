Se reveló la razón por la que Hernán Barcos terminaría firmando con Sport Boys

Varios medios han anunciado a Hernán Barcos como refuerzo de Cajamarca FC para la temporada 2026. Sin embargo, el club cajamarquino no ha hecho el anuncio oficial. Se han revelado problemas entre el delantero y el club para cerrar el trato, es por esto que el 'Pirata' estaría barajando otras opciones y una de ellas es la de Sport Boys.

Es un hecho que a Alianza Lima no volverá, pero quiere seguir jugando en el Perú y si es en la capital bienvenido sea. Sport Boys se convertiría en su primer opción, pese a que el salario no sería tan elevado. El que brindó detalles de la posible caída del fichaje de Hernán Barcos fue el periodista Diego Sotomayor.

"Si bien recibió la jugosa propuesta de FC Cajamarca y tuvo contacto con la hinchada, subiendo en historias son su familia, hay algunas cosas que faltan cumplirse y hablamos en términos económicos. 50% el club y 50% socios y auspicionadores. El entorno de Barcos ha visto que en el transcurso del año el jugador puede ser involucrado con 'temas' que pueden dañar su impecable carrera, más aún si se trata de su último año como futbolista. Por ello han vuelto a hablar con Sport Boys para ver si la propuesta seguía", contó Sotomayor.

La respuesta de Sport Boys

"Y la respuesta de Boys ha sido positiva pero hay que ajustar algunas detalles. Boys siempre ha sido claro con Barcos, le ofrecen muchos menos que Cajamarca pero no tendría problemas en cobrar su salario, ya que en el club están siendo muy cuidadosos con el presupuesto 2026", finalizó Sotomayor. No se sorprendan si pronto lo vemos con la camiseta rosada, sería un gran fichaje para Sport Boys.

Barcos está vigente

Con 41 años y todo cerró la temporada anotando 15 goles entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Hizo muchos méritos para quedarse en Alianza Lima, pero su mala suerte ya habían tomado la decisión de ponerle fin a su historia como blanquiazul. Ahora podrían enfrentarse por primera vez en la Liga.