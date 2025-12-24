¿La Noche Crema cambia de fecha? El administrador de Universitario habla al respecto

El Ministro del Interior, Vicente Tiburcio, fue enfático en señalar que es imposible que Universitario y Alianza Lima realicen sus partidos de presentación el sábado 24 de enero del 2026, tal como los 'Compadres' lo anunciaron y lo tienen programado.

En redes sociales, se viralizó una reciente entrevista que le realizaron a Franco Velazco, administrador de Universitario, donde habla sobre la Noche Crema 2026 y la posibilidad que no reciba las garantías por parte de las autoridades.

"En realidad no sé por qué se creó el tabú de que la Policía no tiene la capacidad de manejar dos espectáculos deportivos o dos eventos, si así lo quieres calificar, en Lima. Creo que La Policía del Perú tiene la capacidad de cuidar, proteger, la realización de los dos eventos", expresó Velazco a Omar Dávila.

Luego, el administrador de Universitario puntualizó que tanta la Noche Crema como la presentación de Alianza Lima se realizarán en dos lugares distintos de la ciudad.

"Hemos presentado todos los papeles, un solo expediente. ¿No sé qué habrán hecho los demás? Nosotros siempre en el Monumental, la misma fecha, mismo horario, mismo aforo, no hemos cambiado nada. Hicimos solamente una rectificación porque precisamos el club del fútbol que iba a llegar... Al margen de ello, creería que la Policía está totalmente capacitada para cuidar dos eventos, tres eventos sin ningún problema", puntualizó.

Noche Crema 2026: venta de entradas

Universitario informó en sus redes sociales que las populares norte y sur se agotaron para la Noche Crema 2026. Se espera un lleno de banderas.

Oriente: 150 soles

Occidente central: 250 soles

Occidente lateral: 180 soles

Palco Monumental: 150 soles

Experiencia Crema: 2000 soles

Además, los cremas informaron que Los Caligaris serán los invitados internacionales para la Noche Crema.