¿Sekou Gassama se perderá la pretemporada de Universitario? Se reveló el insólito dato del senegalés

Universitario sorprendió en el mercado de pases haciendo oficial la llegada de Sekou Gassama, delantero senegáles de 30 años. Muchos creían que la directiva crema traería a un delantero de Sudamérica, pero este '9' es la gran apuesta que sería un pedido del nuevo DT Javier Rabanal. El mismo jugador se mostró emocionado por este nuevo reto.

Lo preocupante de este fichaje es que el delantero no tiene actividad futbolística desde el mes de junio. Para esto buscarían que recupere su nivel y estado físico en la pretemporada. Además, tienen que ver si está apto tras pasar los exámenes médicos. La información, brindada por PBO, es que el delantero llegaría a Perú recién el 20 de enero, dos semanas después del inicio de la pretemporada.

Otras de las versiones de las que se viene hablando es que el delantero estaría siguiendo a la Selección de Senegal en la Copa Africa de Naciones como hincha y justo las fechas coinciden, por lo que espera que su equipo llegue a la final y sea testigo de ese título. Al coincidir las fechas, atrasaría su llegada a Universitario para la pretemporada.

Los hinchas piden salida de Gassama

Tras hacer pública esta información de una supuesta llegada el 20 de enero, miles de hinchas en redes están solicitado la anulación de su fichaje. Hasta el momento no hay ningún pronunciamiento de parte de Universitario. Si el delantero no llega a tiempo, tranquilamente es una desvantaja para los cremas, que quieren pelear este año por el tetra y la Copa Libertadores.

Bienvenida de Sekou Gassama

“Hola cremas, estoy listo para demostrar mi garra con la camiseta más grande de Perú. Nos vemos pronto”, dijo Sekou Gassama en un reciente video que se difundió en redes sociales. Veremos como se soluciona el tema del delantero, se supone que es uno de sus mejores fichajes para la temporada 2026.