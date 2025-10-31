Cuánto paga Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal: pronóstico y apuestas por la fecha 17 del Torneo Clausura

Sporting Cristal enfrenta a Comerciantes Unidos por la fecha 17 del Torneo Clausura este sábado 1 de noviembre. El partido se jugará en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, en Cutervo (Cajamarca), desde las 3:15 PM, hora de Perú. Los celestes están obligados a ganar en Cajamarca para entrar a zona de playoffs y así disputar el último cupo directo a la Copa Libertadores 2026. Según el portal especializado Apuesta Legal Perú, que compara y evalúa las cuotas de las principales plataformas del mercado, este es el panorama que se anticipa para el partido.

¿Cuánto paga Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal?

Las cuotas actualizadas para el partido entre Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal son las siguientes:

¡Apuesta con responsabilidad y disfruta del juego! En la sección de pronósticos de Apuesta Legal Perú puedes revisar cuánto pagan las casas de apuestas para este y los próximos partidos ¿Ya tienes a tu favorito? ¡Suerte y que gane el mejor!

Pronóstico Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

Sporting Cristal es ampliamente favorito para este partido con una cuota promedio de 1.90. La victoria de Comerciantes Unidos se cotiza en 4.00 y el empate paga 3.50.

Existe un 49.6 % de probabilidad que el equipo rimense se lleve el triunfo, mientras que el empate alcanza cerca del 26.9 % y la victoria del conjunto cutervino ronda el 23.5 %, según las cuotas de las casas de apuestas.

¿Cómo llegan Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal?

Comerciantes Unidos llega al partido con la moral alta luego de su victoria 1-0 como visitante frente al Juan Pablo II, lo que le permite afianzarse en la sexta posición de la Liga 1 Clausura 2025 y colocarse a salvo de la zona de descenso con 33 puntos en la tabla acumulada

Por su parte, Sporting Cristal afronta este partido clave con urgencia. Viene de caer 0-1 frente al Los Chankas y necesita los tres puntos para seguir peleando por un cupo internacional hacia la Copa Libertadores como Perú 2, ubicándose quinto en la tabla acumulada con 55 unidades.

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal?

El partido se jugará este sábado 1 de noviembre desde las 3:15 p.m. hora peruana. Los horarios para otros países son:

Colombia, Ecuador y Panamá: 3:15 p.m.

3:15 p.m. Bolivia y Venezuela: 4:15 p.m.

4:15 p.m. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 5:15 p.m.

5:15 p.m. México, El Salvador, Nicaragua y Guatemala: 2:15 p.m.

2:15 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 4:15 p.m.

¿Dónde ver Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal por TV y Streaming?

El partido será transmitido EN VIVO por L1 Max. Además, se podrá seguir en directo a través de Streaming por L1 Play.

Posible alineación de Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal